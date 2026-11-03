Stärker als Koundé und García: Analyse der Wechselchancen von Husanov zum FC Barcelona

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Stärker als Koundé und García: Analyse der Wechselchancen von Husanov zum FC Barcelona

Vor dem Hintergrund der finanziellen und organisatorischen Unsicherheiten rund um den englischen Klub Manchester Citywird über einen möglichen Abgang von Leistungsträgern zu anderen europäischen Spitzenvereinen spekuliert. Insbesondere der 22-jährige Innenverteidiger Abdukodir Khusanov , der zuvor das Interesse englischer Klubs wie Chelsea, Aston Villa, Everton und Bournemouth geweckt hatte, steht nun auch im Fokus des spanischen Meisters FC Barcelona.

Analysten des Weltfußballs haben diesen potenziellen Transfer eingehend geprüft und auf Basis der Statistiken des renommierten Portals Sofascore aufgezeigt, dass der usbekische Spieler den aktuellen Verteidigern des katalanischen Klubs in mehreren wichtigen Punkten überlegen ist.

Sofascore-Analyse: Warum ist Khusanov stärker als Koundé und García?

Experten betonen, dass dem FC Barcelona, der im Sommer mit der Verpflichtung von Rodri das defensive Mittelfeld verstärkt hat, die physische Balance und Stabilität in der Abwehr fehlt. Obwohl Pau Cubarsí seinen Stammplatz sicher hat, übertrifft Abdukodir die anderen Innenverteidiger – Jules Koundé, Eric García und Gerard Martín – in einer Reihe von Statistiken:

  • Alter und Physis: Khusanov ist nicht nur jünger als seine genannten Konkurrenten, sondern überzeugt auch durch seine Körpergröße, athletische Kraft und Zweikampfstärke.

  • Balleroberung und Blocken: Laut Sofascore-Daten übertrifft er seine katalanischen Pendants deutlich bei präzisen langen Pässen pro Spiel, Balleroberungen und geblockten gegnerischen Schüssen.

  • König der Zweikämpfe: Sowohl bei der Anzahl der gewonnenen Duelle am Boden und in der Luft als auch bei der allgemeinen Erfolgsquote erzielt Khusanov deutlich höhere Werte.

Analysten vergleichen seine aggressive Spielweise mit der von Marc Cucurella, der Lamine Yamal im El Clásico effektiv neutralisierte – Khusanov lässt den gegnerischen Stürmern keinen Raum.

Die Haupthindernisse für den Transfer

So vorteilhaft die Verpflichtung des talentierten Verteidigers für die Katalanen auch erscheinen mag, der Deal könnte sich als schwierig erweisen:

  • Einigung mitManchester City: Die größte Sorge bei diesem Transfer bleibt, ob die Führung des katalanischen Großklubs eine Einigung mit dem englischen Superklub erzielen kann.

  • Gerichtsverfahren und Finanzsanktionen: FullTime Report berichtet, dass die gegen Manchester City laufenden Untersuchungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten und mögliche Strafen dazu führen könnten, dass Stars den Verein verlassen, doch bis zum Abschluss des Verfahrens bleibt die Situation unklar.

  • Verhandlungsdruck: Es ist derzeit unklar, ob die finanziell eingeschränkte Führung des FC Barcelona die vom englischen Klub geforderte Ablösesumme aufbringen kann.

Ein Wechsel von Khusanov zum FC Barcelona könnte zu einem der Ereignisse des Jahres für den usbekischen und den Weltfußball werden, erfordert jedoch komplexe diplomatische und finanzielle Verhandlungen.

Abdukodir KhusanovFC BarcelonaManchester CityTransferFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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