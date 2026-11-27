Vor dem Hintergrund des FC Barcelona gezeigten ernsthaften Interesses Abdukodir Khusanovhaben englische Fußballexperten begonnen, die Bedeutung des 22-jährigen usbekischen Verteidigers für Manchester City eingehend zu analysieren. Experten sind der Meinung, dass seine Fähigkeit, auf jeder Position der Abwehrreihe effektiv zu agieren, Khusanov zu einem unverzichtbaren und wichtigen Teil der „Citizens“ gemacht hat.

Ein Debüt mit Fehlern und die Entwicklung unter Guardiola

Abdukodir Khusanovs Karriere bei Manchester City begann im Januar 2025 mit einem schweren Fehler im Spiel gegen den FC Chelsea. Obwohl der usbekische Fußballer nur wenige Tage nach seinem Transfer eingesetzt wurde und trotz der Schwierigkeiten in jenem Spiel (das Team gewann dennoch), fand er schnell zu seiner sportlichen Form zurück.

Später bestritt er fünf Spiele in Folge in der Startelf der Premier League, wurde jedoch zum Saisonende auf die Bank gesetzt und stand für die letzten vier Spieltage nicht einmal im Kader. Als Grund wurde eine Klausel im Vertrag mit seinem ehemaligen Verein RC Lens genannt – eine Bonuszahlung, falls der Spieler in seiner Debütsaison 10 Spiele absolviert. Infolgedessen beendete Abdukodir seine erste Saison mit genau 9 Einsätzen .

In der zweiten Saison änderte sich die Situation grundlegend:

Verletzungen und Vertrauen: Nach den Verletzungen der Stammverteidiger Rúben Dias und Joško Gvardiol gab Pep Guardiola Khusanov mehr Möglichkeiten. Der Verteidiger, der im Winter von der Außenbahn wieder in die Mitte zurückkehrte, behielt bis Saisonende seinen Platz in der Startelf.

Wachstum bei Qualität und Statistik: In der physisch anspruchsvollsten Liga der Welt hat Khusanov über zwei Spielzeiten seine Zweikampfquote gesteigert, seine Werte bei Balleroberungen und geblockten Schüssen verbessert und begann zudem, sich aktiver in den Angriff einzuschalten.

Vielseitigkeit unter Enzo Maresca

Da die Taktik von Pep Guardiola von Außenverteidigern forderte, als vollwertige Mittelfeldspieler Kreativität im Angriff beizusteuern, hatte der Trainer Khusanov selten auf den Außenbahnen getestet. Doch der neue Cheftrainer Enzo Maresca nutzt die universellen Fähigkeiten des usbekischen Fußballers deutlich umfassender.

Insbesondere Marc Guéhihat sich Abdukodir vor dem Hintergrund dessen Formtiefs zu einer noch wichtigeren Figur für das Team entwickelt. In der laufenden Saison zeigt er nicht nur im Abwehrzentrum (5 Spiele) und auf der rechten Seite (5 Spiele), sondern auch auf der linken Abwehrseite sein hohes Niveau.

Transferwert und die feste Position von Manchester City

Englische Experten betonen, dass es für den FC Barcelona oder jeden anderen Spitzenclub extrem schwierig sein wird, Khusanov zu verpflichten:

Kennzahlen Offizielle Daten Aktuelle Vertragslaufzeit Bis Mitte 2031 (letzten Sommer verlängert) Ablösesumme 40 Millionen Euro (von RC Lens) Aktueller Marktwert (Transfermarkt) 50 Millionen Euro Vereinsposition Nur ein Notfall oder ein extrem hohes Angebot könnten die Meinung der „Citizens“ ändern.

Was denken Sie: Sollte Abdukodir Khusanov bei Manchester City bleiben und zu einem der wichtigsten Führungsspieler werden, oder sollte er das Angebot des FC Barcelona in Betracht ziehen?

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