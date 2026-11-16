Abduqodir Husanovs Traum, mit „Manchester City“die Champions League zu gewinnen, hat die Aufmerksamkeit von Fans auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Die Loyalität des usbekischen Verteidigers gegenüber dem Verein und seine aufrichtigen Worte der Dankbarkeit gegenüber den Fans kamen bei vielen gut an. In der Diskussion über seine Ziele wurde jedoch auch Torhüter Gianluigi Donnarumma erwähnt. Einige Fans machten aus ihrer Unzufriedenheit mit der Leistung des italienischen Keepers keinen Hehl.

Abduqodir Husanov, der für „Manchester City“ spielt, gewinnt nicht nur durch seine Aktionen auf dem Platz, sondern auch durch seine Einstellung zum Team die Zuneigung der Fans.

Bekanntlich wurde der 22-jährige usbekische Verteidiger aufgrund einer leichten Verletzung vom Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft im November freigestellt. Derzeit bleibt er im Verein und arbeitet an seiner Fitness.

In der Zwischenzeit wurden in den sozialen Medien Husanovs Gedanken über seine Zeit bei „Manchester City“ seine Einstellung zu den Fans und sein größter Traum veröffentlicht. Seine Worte lösten bei vielen Fußballfans eine positive Resonanz aus.

„Dieses Trikot zu tragen, ist eine große Verantwortung“

Husanov betonte, dass er stolz darauf sei, einen so großen Verein wie „Manchester City“ zu vertreten. Ihm zufolge gibt die Unterstützung der Fans, sowohl bei Auswärtsspielen als auch im eigenen Stadion, den Spielern große Kraft.

„Ich bin stolz darauf, für diesen Verein zu spielen. „Manchester City“ hat großartige Fans. Sie unterstützen das Team zahlreich, sowohl auswärts als auch zu Hause. Dieses Trikot zu tragen, ist eine große Verantwortung.

Die Unterstützung der Fans bedeutet mir sehr viel. Ich möchte ihnen persönlich danken. Selbst in schwierigen Zeiten stehen sie an unserer Seite.

Wir wollen für sie noch mehr Trophäen gewinnen. Mein Traum ist natürlich der Gewinn der UEFA Champions League“, sagte Abduqodir Husanov.

Gerade sein letzter Satz löste unter den Fans eine hitzige Debatte aus. Während viele den Traum des usbekischen Spielers unterstützten, sprachen einige die aktuelle Situation des Teams und die Torwartfrage an.

Die Frage nach Donnarumma heizte die Diskussion an

Unter den Fans erregte der Kommentar einer Nutzerin namens Adoma Belinda besondere Aufmerksamkeit.

„Husanov, willst du die Champions League gewinnen, während Donnarumma im Tor steht?“ schrieb sie.

Andere Fans reagierten auf diesen Gedanken. Piscer Lager meinte, dass Rulli eine bessere Option als Gianluigi Donnarumma wäre.

Gladys Kinya widersprach dem und erinnerte daran, dass PSG die Champions League gerade mit Donnarumma gewonnen habe. Alabama Adakole und Mafeng Pam unterstützten die anfängliche Kritik.

Ein weiterer Fan, Musawenkosi Gatsheni, wandte sich an Husanov und betonte, dass sein Torwart-Kollege Donnarumma immer wieder Fehler mache.

Mx Max schrieb scherzhaft, dass das Team das Finale erreichen müsse und der Torhüter in den entscheidenden Momenten des Spiels keine Fehler machen dürfe.

So verlagerte sich die Diskussion über Husanovs Traum schnell auf die Torwartposition von „Manchester City“ und die Chancen des Teams in der Champions League.

„Husanov ist unser bester Verteidiger“

Der Großteil der Kommentare konzentrierte sich jedoch darauf, den usbekischen Spieler zu unterstützen. Die Fans lobten seine Schnelligkeit, seine körperliche Verfassung, sein sicheres Spiel und seine Einstellung zum Team.

Samson Zimba bezeichnete Husanov als loyalen, starken und schnellen Verteidiger.

Mpho L. Kgaladi drückte als Fan der „Citizens“ den Wunsch aus, dass die Träume des usbekischen Spielers in Erfüllung gehen.

Victor Jangaya betonte, dass Fehler im Fußball natürlich seien, und merkte an, dass ein wahrhaft inspirierender Mensch daraus lerne und an sich arbeite.

Einige Fans forderten, dass Husanov jede Woche in der Startelf stehen sollte.

Raymond Ramshead schrieb, dass er regelmäßig in der Innenverteidigung spielen sollte, während Wanyama Wanyama ihn für den besten Innenverteidiger des aktuellen „Manchester City“-Kaders hält.

Kony Madson würdigte Husanov ebenfalls als besten Innenverteidiger des Teams.

„Wir glauben an dich, Husanov!“

Auch in anderen Kommentaren der Fans war großer Respekt und Vertrauen gegenüber dem usbekischen Spieler spürbar.

Yaya Ketelle schrieb: „Husanov, wir werden die Champions League gewinnen, Inschallah.“

Saman Hamad Kumia Saied wünschte dem Spieler, dass seine Träume wahr werden.

Paytone Musambila Hammooya lobte besonders seine Schnelligkeit und körperliche Stärke.

Joseph Mcdecel bewertete Husanovs Aussagen als „gentlemanlike“. LK Akha nannte ihn einen „Krieger“ und sagte, dass ihm seine Worte gefallen hätten.

Elizabeth Burdaky betonte, dass ein echter Fan sein Team in jeder Situation unterstützen müsse.

Jacobo Eteru wandte sich an den usbekischen Spieler: „Egal was passiert, du hast einen ewigen Platz in unseren Herzen, Husanov!“

Andere Fans unterstützten ihn ebenfalls mit Kommentaren wie „Vorwärts, Husanov!“, „Wir glauben an dich!“, „Dein Traum wird wahr, mein Freund!“

Husanovs Traum vereinte die City-Fans

Ein Blick auf die Kommentare zeigt, dass es unter den Fans unterschiedliche Ansichten über Donnarummas Leistung gibt. Die Mehrheit verbarg jedoch nicht ihre Zuneigung zu Abduqodir Husanov.

Die Schnelligkeit, der Kampfgeist und die Loyalität des usbekischen Verteidigers zum Team werden von den Fans besonders geschätzt. Besonders sein Traum vom Gewinn der Champions League kam bei vielen gut an.

Husanov ist noch ein junger Spieler. Er hat große Ziele vor sich und viele Möglichkeiten, sich auf einem noch höheren Niveau zu beweisen.

Das Wichtigste ist, dass sich der usbekische Spieler nicht nur in unserem Land, sondern auch bei den internationalen Fans von „Manchester City“ einen Namen und Respekt erarbeitet. Nun stellt sich den Fans eine Frage: Wann wird Abduqodir Husanovs Traum, den Champions-League-Pokal in die Höhe zu stemmen, Wirklichkeit?