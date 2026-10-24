Statistiken zum Spiel von Manchester City gegen Aston Villa veröffentlicht

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Statistiken zum Spiel von Manchester City gegen Aston Villa veröffentlicht

Im Rahmen des 8. Spieltags der Premier League, nach einer 1:2-Niederlage in Birmingham gegen Aston Villa, Manchester City sah den Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov der durch eine solide und hochklassige Leistung überzeugte.

Nach Abschluss der umkämpften und intensiven Partie bewertete die internationale Statistik-Plattform Flashscore Khusanovs Aktionen auf dem Platz mit 8,0 Punkten. Dies war das zweithöchste Ergebnis innerhalb der unterlegenen „Cityzens“.

Khusanov — der Beste nach Doku, noch vor Haaland

Der usbekische Verteidiger, der im Abwehrzentrum sicher agierte, konnte die Hauptstars des Teams in den statistischen Bewertungen übertreffen:

  • Liste der Spitzenreiter: Bei Manchester Cityerhielt nur Flügelspieler Jeremy Doku (8,1 Punkte) eine etwas höhere Bewertung als Khusanov;

  • Stars hinter sich gelassen: Mittelfeldspieler Elliot Anderson wurde mit 7,8 Punkten bewertet, während der einzige Torschütze Erling Haaland sowie der Argentinier Enzo Fernandez jeweils 7,7 Punkte erzielten;

  • Niedrigste Bewertung — für Donnarumma: Der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma, der bei den Gegentoren grobe Fehler beging, lieferte mit 4,5 Punkten das schlechteste Ergebnis auf dem Platz.

Erste Saisonniederlage, aber Tabellenführung bleibt bestehen

Die Begegnung im Villa Park verlief sehr schwierig:

  • Details zu den Toren: Für die Gastgeber erzielte Nicolas Jackson in der 6. und 60. Minute einen Doppelpack und sicherte den Sieg für die Mannschaft aus Birmingham. Der Anschlusstreffer für City fiel in der 52. Minute durch Erling Haaland;

  • Ende der Siegesserie: Nach sieben Siegen in Folge verlor Manchester City erstmals Punkte, bleibt aber trotz der Niederlage mit 21 Punkten weiterhin Tabellenführer.

Dass Abdukodir Khusanov über die volle Distanz spielte und in einem solch komplexen Spiel zu den Besten seines Teams gehörte, beweist seine vollständige Anpassung an das Tempo der Premier League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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