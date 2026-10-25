Ramazon Temirov gegen Lone Kavanagh: Blitz-K.o. im Kampf – Wie kam es zum Knockout? (Video)
In einem mit Spannung erwarteten Duell, das die MMA-Fans weltweit verfolgten, trafen der bekannte usbekische Kämpfer Ramazon Temirov und der gefährliche britische Knockout-Spezialist Lone Kavanagh aufeinander.
Der Kampf im Fliegengewicht um wichtige Ranglistenpunkte begann von den ersten Sekunden an mit einem offenen Schlagabtausch, fand jedoch überraschend in den letzten Minuten der ersten Runde ein vorzeitiges Ende.
Der entscheidende Moment: Die letzten Sekunden der 1. Runde
Beide Athleten setzten von Beginn an auf hohes Pressing und schnelle Kombinationen:
Stürmischer Auftakt: Temirov agierte wie gewohnt aktiv, suchte den Konter aus der Distanz und übte massiven Druck aus;
Kavanaghs eiskalter Konter: Der Brite verteidigte fehlerfrei, lauerte auf eine Lücke in der Deckung seines Gegners und landete kurz vor Ende der ersten Runde eine präzise und harte Schlagserie;
K.o. bestätigt: Nach den schweren Treffern verlor unser Landsmann das Gleichgewicht, woraufhin der Ringrichter eingriff und den Kampf abbrach – Lone Kavanagh siegte durch technischen K.o.
Wie wirkt sich diese Niederlage auf die Division aus?
Dieses Duell war für die Zukunft beider Kämpfer von großer Bedeutung:
Aufstieg für Kavanagh: Der Brite konnte einen hoch platzierten Gegner vorzeitig besiegen und ebnete sich damit den Weg in die Top 5 der Division;
Lehre für Temirov: Für Ramazon, der bereits viele glanzvolle Siege in seiner Karriere feierte, ist diese Niederlage eine wichtige Lektion, um an Fehlern zu arbeiten, die taktische Disziplin zu stärken und stärker ins Octagon zurückzukehren.
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