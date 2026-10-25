Ramazon Temirov unterliegt Lone Kavanagh durch technischen K.o.

Beim prestigeträchtigen UFC 333 Turnier in Abu Dhabi, VAE, gab es ein unerwartet enttäuschendes Ergebnis für die usbekischen Kampfsportfans.

Einer der herausragendsten Kämpfer im Fliegengewicht, Ramazon Temirov trat gegen den gefährlichen britischen Athleten Lone Kavanaghan, der in der Rangliste einen Platz vor ihm stand.

Schnelle Entscheidung und technischer K.o. in Runde 1

Das von Millionen Fans mit Spannung erwartete Duell begann von den ersten Minuten an mit hoher Intensität:

Der entscheidende Moment: Obwohl beide Kämpfer auf offene und aggressive Angriffe setzten, drehten die präzisen und kraftvollen Schläge des Briten Kavanagh das Blatt zu seinen Gunsten;

Vorzeitiger Abbruch: Nach einer Serie von Angriffen des Briten musste der Ringrichter eingreifen, und der Kampf endete bereits in der ersten Runde durch technischen K.o. (TKO) für Lone Kavanagh;

Vierte Niederlage: Dieses Ergebnis markiert die vierte Niederlage in der Profi-MMA-Karriere unseres Landsmanns. Temirov steht weiterhin bei 20 Siegen.

Veränderungen in den Top-10

Dieser Kampf war von großer strategischer Bedeutung für die Zukunft beider Athleten in der UFC-Division und das Rennen um den Titel: