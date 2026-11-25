Der kasachische UFC-Kämpfer Asu Almabayev (24–4) könnte im Rahmen des ersten in Kasachstan geplanten Turniers auf den usbekischen Athleten Ramazon Temirov (20–4) treffen. Dies berichtet Sports.kz .

Informationen zufolge prüfen die Organisatoren die Möglichkeit, den Kampf zwischen den beiden Athleten in das Programm des UFC-Turniers in Kasachstan aufzunehmen. Der Wettbewerb ist vorläufig für den 1. Mai 2027 angesetzt, doch der Kampf wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Geschichte des abgesagten Kampfes und letzte Ergebnisse

Zur Erinnerung: Almabayev und Temirov 26. Juli 2025 sollten bei einem UFC-Turnier in Abu Dhabi (VAE) gegeneinander antreten. Der Kampf wurde jedoch abgesagt, nachdem in der Dopingprobe des usbekischen Kämpfers eine verbotene Substanz gefunden wurde. Damals erklärte Temirov das positive Ergebnis mit einem Medikament zur Behandlung einer Infektion; später bestätigte die Anti-Doping-Agentur CSAD , dass in der Probe Trimetazidin gefunden wurde, woraufhin der Athlet für ein Jahr gesperrt wurde.