Mögliches Duell Temirov gegen Almabayev: Letzte Kämpfe, Bilanz und Pläne für 2027
Der kasachische UFC-Kämpfer Asu Almabayev (24–4) könnte im Rahmen des ersten in Kasachstan geplanten Turniers auf den usbekischen Athleten Ramazon Temirov (20–4) treffen. Dies berichtet Sports.kz .
Informationen zufolge prüfen die Organisatoren die Möglichkeit, den Kampf zwischen den beiden Athleten in das Programm des UFC-Turniers in Kasachstan aufzunehmen. Der Wettbewerb ist vorläufig für den 1. Mai 2027 angesetzt, doch der Kampf wurde bisher nicht offiziell bestätigt.
Geschichte des abgesagten Kampfes und letzte Ergebnisse
Zur Erinnerung: Almabayev und Temirov 26. Juli 2025 sollten bei einem UFC-Turnier in Abu Dhabi (VAE) gegeneinander antreten. Der Kampf wurde jedoch abgesagt, nachdem in der Dopingprobe des usbekischen Kämpfers eine verbotene Substanz gefunden wurde. Damals erklärte Temirov das positive Ergebnis mit einem Medikament zur Behandlung einer Infektion; später bestätigte die Anti-Doping-Agentur CSAD , dass in der Probe Trimetazidin gefunden wurde, woraufhin der Athlet für ein Jahr gesperrt wurde.
Statistik
Asu Almabayev
Ramazon Temirov
Land
Kasachstan
Usbekistan
Bilanz
24–4
20–4
Letzter Kampf
21. November, Doha (Katar)
24. Oktober, Abu Dhabi (VAE), UFC 333
Ergebnis des letzten Kampfes
Niederlage gegen Kyoji Horiguchi (37–6) durch einstimmige Entscheidung
Niederlage gegen Loner Kavanagh (11–2) durch technischen K.o. in der 1. Runde
Turnier in Almaty und regionale Pläne
Während über das erste UFC-Turnier in Kasachstan diskutiert wird, ist die Idee, den Kampf Almabayev gegen Temirov wieder auf die Tagesordnung zu setzen, erneut aktuell geworden. «Vestnik MMA» zufolge prüft die Promotion Optionen, den Wettbewerb am 1. Mai 2027 in der Stadt Almaty auszutragen. Eine endgültige Entscheidung über Datum und Ort wurde jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.
Wer hat Ihrer Meinung nach die besseren Chancen im Oktagon, falls der Kampf zwischen Asu Almabayev und Ramazon Temirov stattfindet? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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