Analyse des Kampfes Temirov gegen Kavanagh: Warum der Plan in Abu Dhabi scheiterte

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Analyse des Kampfes Temirov gegen Kavanagh: Warum der Plan in Abu Dhabi scheiterte

Im Rahmen des prestigeträchtigen UFC 333 Turniers in Abu Dhabi stieg der usbekische UFC-Kämpfer gegen den Engländer Lone Kavanagh ins Oktagon, Ramazon Temirov und erlitt eine unerwartete Niederlage. Nach diesem Duell analysierte der Mentor des Athleten, der erfahrene Trainer Jasur Alijonov die Aktionen seines Schützlings ausführlich und enthüllte, welche taktischen Fehler hinter der überraschenden Niederlage steckten.

Der Trainer ist der Meinung, dass der entscheidende Wendepunkt im Kampf darauf zurückzuführen war, dass Ramazon bereits in der 1. Runde zu sehr darauf fixiert war, den Gegner vorzeitig auszuschalten, und vom festgelegten Kampfplan abwich.

«Am Anfang lief alles nach Plan»: Wo fing der Fehler an?

Jasur Alijonov betonte folgende wichtige Aspekte bezüglich der ersten Minuten des Kampfes vom 24. Oktober und der Anweisungen im Oktagon:

  • Ungeduld und die Versuchung des Knockouts: «Am Anfang verlief alles nach dem festgelegten Plan. Aber Ramazon war etwas zu voreilig. Wir hätten in der 1. Runde maximal geduldig sein und nicht auf den Knockout drängen dürfen», bewertete Alijonov die Situation;

  • Der Plan, den Druck in der 2. Runde zu erhöhen: Laut der ursprünglichen Taktik des Trainerstabs war vorgesehen, den Gegner in den ersten 5 Minuten zu studieren und erst ab der 2. Runde auf das Haupttempo, aktiven Druck und den offenen Schlagabtausch umzusteigen;

  • Übermäßiges Selbstvertrauen: «Gegen Ende der Runde vertraute Ramazon zu sehr auf seine Schlagkraft, vergaß dabei ein wenig die Deckung und begann, aggressiv anzugreifen.»

Distanz verloren: Wie funktionierte der Konter des Gegners?

In der entscheidenden Phase des Kampfes setzte der Engländer Lone Kavanagh die Anweisungen der Trainer perfekt um:

  • Warnung aus der Ecke: Alijonov erinnerte Ramazon in diesen gefährlichen Momenten mehrmals lautstark daran, sich nicht zu öffnen und die Distanz zu wahren;

  • Kavanaghs Konter: Der Gegner nutzte Temirovs Wunsch nach einem Knockout geschickt aus — er wich den harten Schlägen durch Abtauchen aus und antwortete unerwartet präzise mit einer Serie von Konterschlägen;

  • Wichtige Lektion: Diese Niederlage hat dem jungen und vielversprechenden usbekischen Kämpfer erneut gezeigt, wie entscheidend Kaltblütigkeit und Kampfdisziplin in der höchsten Division sind.

Dieser Kampf war für Ramazon Temirov ein wichtiger Test in der UFC-Liga. Der Trainerstab hat aus diesen Lektionen die entsprechenden Schlüsse gezogen und ist zuversichtlich, dass der Athlet in zukünftigen Kämpfen deutlich abgeklärter und taktisch perfekter ins Oktagon zurückkehren wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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