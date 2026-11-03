Ramazon Temirov wendet sich nach schmerzhafter Niederlage an seine Fans

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Ramazon Temirov wendet sich nach schmerzhafter Niederlage an seine Fans

Der berühmte usbekische Kämpfer, bekannt für seine spektakulären Kämpfe in der UFC, Ramazon Temirov in Abu Dhabitrat nach seinem schwierigen Kampf zum ersten Mal an die Öffentlichkeit und richtete eine aufrichtige Botschaft an seine Fans.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account postete der Sportler ein bewegendes Foto mit der Flagge Usbekistans und betonte entschlossen, dass er trotz der Niederlage nicht von seinen großen Zielen abweichen werde und weiterhin die Ehre seines Landes auf internationaler Bühne verteidigen werde.

„Ich werde die Ehre meiner Heimat bis zu meinem letzten Atemzug verteidigen“

In seinem Social-Media-Beitrag erklärte Temirov, dass er mental nicht gebrochen sei und weiterhin nach neuen Siegen strebe:

  • Das Versprechen des Sportlers: „Inschallah werde ich bis zu meinem letzten Atemzug danach streben, die Ehre meiner Heimat zu verteidigen und ihre Flagge hochzuhalten“, schrieb der usbekische Kämpfer.

  • Unterstützung der Fans: Kurz nach der Veröffentlichung des Beitrags drückten Tausende usbekische und internationale Fans in den Kommentaren ihre Unterstützung aus und schrieben, dass wahre Champions nach solch harten Rückschlägen nur noch stärker zurückkehren.

Was geschah beim Turnier UFC 333?

Das große Turnier UFC 333, das am 24. Oktober in Abu Dhabi (VAE) stattfand, wurde zum schwierigsten Abend in Temirovs Karriere:

  • Die erste Niederlage in den US-Ligen: Ramazon Temirov trat gegen den namhaften britischen Gegner Lonir Kavana an, der in seiner Profikarriere noch nie eine Niederlage hinnehmen musste.

  • Unerwarteter Knockout in der ersten Runde: Der Kampf begann intensiv, doch nur eine halbe Minute vor Ende der ersten Runde landete der britische Kämpfer einen starken Konter — einen Uppercut —, entschied die Situation zu seinen Gunsten und beendete den Kampf vorzeitig.

  • Serie von 12 Siegen beendet: Dieser Rückschlag beendete Temirovs beeindruckende Serie von 12 Siegen.

  • Verschiebung im Ranking: Aufgrund der Knockout-Niederlage fiel der usbekische Sportler im offiziellen TOP-Ranking seiner Gewichtsklasse vom 7. auf den 10. Platz zurück.

Obwohl ein Abstieg in den Rankings zu verzeichnen ist, deuten Ramazon Temirovs hohe Schlagtechnik und sein starker Kämpfergeist darauf hin, dass er in naher Zukunft noch stärker ins Oktagon zurückkehren und erneut um die Spitze der Division kämpfen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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