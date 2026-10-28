UFC 333 Gagen: Volkanovski über einer Million, was hat Ramazon Temirov verdient?

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UFC 333 Gagen: Volkanovski über einer Million, was hat Ramazon Temirov verdient?

In Abu Dhabi fand das UFC 333 Turnier statt, für das nun erste Schätzungen zu den Gagen der teilnehmenden Athleten veröffentlicht wurden. Unter den prominenten Stars der Liga wurden auch die Details zu den Einnahmen des talentierten usbekischen Kämpfers Ramazon Temirov sowie seines Gegners Lone Kavanagh bekannt gegeben.

Den Berechnungen zufolge variierten die Einkünfte der Stars aufgrund ihrer Leistungen im Oktagon und ihrer individuellen Vertragsbedingungen erheblich.

Top-Kämpfer: Die Millionen-Marke und die Spitzenreiter

Zu den bestbezahlten Vertretern des Turniers gehören ehemalige und amtierende Champions:

  • Volkanovski als Spitzenreiter: Der legendäre australische Kämpfer Alexander Volkanovski führte das Feld mit einem Verdienst von rund 1,085 Millionen US-Dollar an.

  • Petr Yan und Dvalishvili auf den vorderen Plätzen: Der ehemalige russische Champion Petr Yan verdiente 820.000 Dollar, während Merab Dvalishvili die Top 3 mit einem Einkommen von 450.000 Dollar komplettierte.

  • Finanzen des Kampfes zwischen Kavanagh und Temirov: Ramazon Temirovwurde von dem Engländer Lone Kavanagh in der ersten Runde besiegt. Während Kavanaghs Gage auf 266.000 Dollar geschätzt wurde, erhielt unser Landsmann Ramazon Temirov für seinen Auftritt in diesem Kampf rund 61.000 US-Dollar. an Einnahmen.

Liste der geschätzten Gagen der UFC 333-Teilnehmer

Die von Finanzexperten veröffentlichten Zahlen sehen wie folgt aus:

  • Alexander Volkanovski — 1,085 Mio. $

  • Petr Yan — 820.000 $

  • Merab Dvalishvili — 450.000 $

  • Dominick Reyes — 325.000 $

  • Lone Kavanagh — 266.000 $

  • Alexander Volkov — 257.000 $

  • Movsar Evloev — 159.000 $

  • Abdul-Rakhman Yakhyaev — 123.000 $

  • Nikita Krylov — 99.000 $

  • Aaron Pico — 83.000 $

  • Azamat Murzakanov — 74.000 $

  • Losene Keita — 71.000 $

  • Abubakar Vagaev — 62.000 $

  • Ramazon Temirov — 61.000 $

  • Rizvan Kuniev — 55.000 $

  • Nurullo Aliev — 48.000 $

Die Vergütung von Kämpfern in der UFC hängt direkt von der Erfahrung in der Liga, der Fan-Aufmerksamkeit und Siegprämien ab. Für Ramazon Temirov stellt dieser Schritt einen der ersten Meilensteine auf dem Weg zu großen finanziellen und sportlichen Erfolgen in der prestigeträchtigsten Liga der Welt dar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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