Volkanovski schlägt Yevloev K.o., Yan gewinnt Trilogie (Alle Ergebnisse von UFC 333)

In der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, fand das mit Spannung erwartete Großereignis statt — UFC 333 Turnier.

Der Kampfabend, bei dem zwei Meisterschaftsgürtel verteidigt wurden und der den wichtigen Kampf des usbekischen Kämpfers Ramazon Temirov beinhaltete, war reich an überraschenden Knockouts und kompromisslosen Duellen.

Main Card: Champions verteidigen ihre Titel

In den entscheidenden Kämpfen des Turniers gab es schwere Knockouts und historische Revanchen:

Volkanovski stoppt Yevloev: Im Hauptkampf des Abends verteidigte Federgewichtschampion Alexander Volkanovski seinen Titel erfolgreich, indem er den Herausforderer Nummer eins, Movsar Yevloev, in der 2. Runde durch technischen Knockout besiegte.

Petr Yan und Merab Dvalishvili Trilogie: Im Bantamgewicht besiegte der amtierende Champion Petr Yan den ehemaligen Titelträger Merab Dvalishvili nach einem fünfrundigen, erbitterten Kampf einstimmig nach Punkten. Damit steht es in der Trilogie zwischen den beiden Kämpfern nun 2:1.

Überraschende Niederlage für Temirov: Der usbekische Sportler Ramazon Temirov trat gegen den englischen Kämpfer Lone Kavanagh an, doch der Kampf endete bereits in der 1. Runde durch einen technischen Knockout zugunsten von Kavanagh.

Vollständige Ergebnisse von UFC 333

Main Card:

Federgewicht (Titelkampf): Alexander Volkanovski besiegte Movsar Yevloev in der 2. Runde durch technischen Knockout (TKO);

Bantamgewicht (Titelkampf): Petr Yan besiegte Merab Dvalishvili einstimmig nach Punkten;

Fliegengewicht: Lone Kavanagh besiegte Ramazon Temirov in der 1. Runde durch technischen Knockout (TKO);

Schwergewicht: Alexander Volkov besiegte Rizvan Kuniev einstimmig nach Punkten;

Federgewicht: Aaron Pico besiegte Losene Keita in der 1. Runde durch technischen Knockout.

Prelims: