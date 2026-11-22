Der usbekische UFC-Kämpfer Ramazon Temirov der erfahrene japanische Athlet, der Asu Almabayev besiegt hat, Kyoji Horiguchi hat den Wunsch geäußert, gegen ihn anzutreten.

Der Kämpfer teilte in seiner offiziellen Instagram-Story einen Videoclip, der den Auftritt von Kyoji Horiguchi im Oktagon sowie ein Interview zeigt, und richtete einen direkten Appell an die Promotion.

Details zum Social-Media-Aufruf

Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, Ramazon Temirov hat diesen Beitrag ufconparamount und ufc markiert und folgenden Text hinzugefügt:

«UFC, ich bin bereit! Lasst uns einen großartigen Kampf gegen diesen Gegner auf die Beine stellen», so Temirov in seinem Aufruf.

Er verwies zudem auf die Aktivität seiner Fans und fügte auf Usbekisch hinzu: «Mein Volk markiert mich in diesem Video», ergänzte er. Im Videoclip selbst sind Aufnahmen von Horiguchi am Mikrofon sowie das Logo von UFC on Paramount+ zu sehen.