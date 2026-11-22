Neue Intrige in der UFC: Ein potenzieller Kampf zwischen Ramazon Temirov und Kyoji Horiguchi
Der usbekische UFC-Kämpfer Ramazon Temirov der erfahrene japanische Athlet, der Asu Almabayev besiegt hat, Kyoji Horiguchi hat den Wunsch geäußert, gegen ihn anzutreten.
Der Kämpfer teilte in seiner offiziellen Instagram-Story einen Videoclip, der den Auftritt von Kyoji Horiguchi im Oktagon sowie ein Interview zeigt, und richtete einen direkten Appell an die Promotion.
Details zum Social-Media-Aufruf
Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, Ramazon Temirov hat diesen Beitrag ufconparamount und ufc markiert und folgenden Text hinzugefügt:
«UFC, ich bin bereit! Lasst uns einen großartigen Kampf gegen diesen Gegner auf die Beine stellen», so Temirov in seinem Aufruf.
Er verwies zudem auf die Aktivität seiner Fans und fügte auf Usbekisch hinzu: «Mein Volk markiert mich in diesem Video», ergänzte er. Im Videoclip selbst sind Aufnahmen von Horiguchi am Mikrofon sowie das Logo von UFC on Paramount+ zu sehen.
Aspekt / Detail
Information
Herausfordernder Athlet
Ramazon Temirov (Usbekistan, UFC-Kämpfer)
Herausgeforderter Gegner
Kyoji Horiguchi (Japan; Sieger über Asu Almabayev)
Plattform des Aufrufs
Instagram-Story (
Hauptbotschaft
Bereitschaftserklärung und Vorschlag für einen spektakulären Kampf
Warum ist dieser Kampf so interessant?
Nach dem Sieg von Kyoji Horiguchi über Asu Almabayev ist das Interesse an dem japanischen Kämpfer weiter gestiegen. Die Wahl dieses Gegners durch Ramazon Temirov verspricht ein Duell voller Tempo, Technik und intensiver Action im Oktagon. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Reaktion der UFC-Offiziellen und der Gegenseite.
Wer hätte Ihrer Meinung nach die besseren Chancen, sollte es zu einem Kampf zwischen Ramazon Temirov und Kyoji Horiguchi kommen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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