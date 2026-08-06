Rubin zunächst abgelehnt: Orozov kämpft nun um einen Stammplatz

Jahongir Orozovs Wechsel zu Rubin war nicht das Ergebnis einfacher Verhandlungen. Das erste Angebot des Klubs aus Kasan über einen Vierjahresvertrag wurde abgelehnt, da die Seite des Verteidigers Interesse aus europäischen Ligen priorisierte. Rubin gab jedoch nicht auf und nahm die Gespräche über den 22-Jährigen wieder auf.

Nun steht der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft vor einer anderen Aufgabe: Er muss auf dem Platz beweisen, warum er nach Russland geholt wurde. In Frank Artigas zentraler Abwehr gibt es keinen freien Platz, sodass ihn ein harter Konkurrenzkampf erwartet.

Warum wurde das erste Angebot abgelehnt?

Ende Juni bestätigte Orozovs Berater Shahriyor Eshboyev, dass Rubin dem Spieler einen Vierjahresvertrag angeboten hatte. Damals lehnte die Seite des Verteidigers diese Option jedoch ab.

Nach Angaben des Beraters bestand Orozovs wichtigstes Ziel darin, in einer der stärksten europäischen Ligen zu spielen. Er soll das Interesse von Klubs aus Italien, Deutschland, England, der Türkei und den Niederlanden geweckt haben; einige Mannschaften beobachteten den Spieler mehrere Monate lang.

Obwohl Rubin ein gutes Gehalt und einen langfristigen Vertrag anbot, beschlossen der Spieler und seine Vertreter, auf eine Möglichkeit in Europa zu warten.

Diese Entscheidung zeigte Orozovs Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Statt direkt nach der Weltmeisterschaft ein finanziell attraktiveres Angebot anzunehmen, strebte er ein höheres sportliches Ziel an.

Wie ernst war die Borussia-Option?

Unter den Klubs, die Interesse an Orozov zeigten, wurde Borussia Mönchengladbach am häufigsten genannt. Das deutsche Fachmagazin Kicker führte den Usbeken als möglichen Kandidaten auf, den der Bundesligist zur Verstärkung seiner Abwehr prüfte.

Auch Dinamo Samarkand erklärte sich zu Verhandlungen bereit. Die Klubführung teilte mit, dass Orozovs Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million US-Dollar enthalte, und zeigte sich bei ernsthaften Angeboten kooperationsbereit.

Das Interesse aus Europa führte jedoch nicht zu einem endgültigen Vertrag. Der Pressesprecher von Dinamo bestätigte Anfang Juli, dass Borussia noch kein offizielles Angebot abgegeben hatte.

Rubin hielt unterdessen die Tür für Verhandlungen offen. Der Klub aus Kasan hielt an seinem Interesse am Verteidiger fest und belebte den Transfer wieder.

Warum gab Rubin nicht auf?

Orozov ist für Rubin kein zufälliger Kandidat. Der Klub aus Kasan suchte einen Linksfuß, der in einem System mit drei Innenverteidigern spielen kann.

Der 190 Zentimeter große Orozov überzeugt in Luftduellen, durch seine körperliche Verfassung, Tacklings und die Fähigkeit, Angriffe mit dem ersten Pass aus der Abwehr heraus einzuleiten. Als die Verhandlungen begannen, gehörte er in der usbekischen Liga bei Tacklings und gewonnenen Zweikämpfen zu den Besten.

Rubins Beharrlichkeit zahlte sich schließlich aus. Im Juli sagte Dinamo-Samarkand-Trainer Vadim Abramov, die beiden Klubs hätten sich auf die Ablösesumme geeinigt. Nun hänge die Entscheidung vom Spieler und seinen persönlichen Vertragsbedingungen ab.

So wurde die zunächst abgelehnte Option wenige Wochen später zum realistischsten Weg in Orozovs Karriere.

Findet der wichtigste Konkurrenzkampf mit Nizhegorodov statt?

Frank Artiga setzt bei Rubin häufig auf eine Dreierkette. Der spanische Trainer ist seit Januar 2026 für den Klub aus Kasan verantwortlich, sein Vertrag läuft bis Sommer 2027.

Im ersten Spiel der neuen Saison gegen Krasnodar bildeten Yegor Teslenko, Konstantin Nizhegorodov und Kapitän Igor Vujacic die Dreierkette. Nizhegorodov wurde in der 64. Minute durch Denil Maldonado ersetzt.

Orozovs natürlichste Position ist die linke Seite der Dreierkette. Er ist Linksfuß und kann von dort den Spielaufbau aus der Abwehr unterstützen. Diese Aufgabe übernimmt derzeit meist Nizhegorodov.

Vujacics Kapitänsamt und seine Führungsrolle im Abwehrzentrum sichern seine Position. Auch Teslenko gehört zu den Schlüsselspielern, denen der Trainerstab vertraut. Deshalb ist Orozov ein sofortiger Platz in der Startelf nicht garantiert.

Der Konkurrenzkampf beschränkt sich jedoch nicht auf drei Spieler. Im offiziellen Kader von Rubin stehen mit Maldonado, Maksim Ignatev, Urosh Drezgic und Nikita Lobov weitere Verteidiger, die zentral eingesetzt werden können.

Orozovs Aufgabe wird es sein, im Training nicht nur seine körperliche Stärke zu zeigen, sondern auch die von Artiga geforderte Positionsdisziplin und Qualität im Ballbesitz.

Die Vertragsbedingungen senden ein wichtiges Signal

Laut Sport24 wechselt Orozov auf Leihbasis zu Rubin. Der Klub aus Kasan zahlt eine Leihgebühr, übernimmt das Gehalt des Spielers und muss ihn fest verpflichten, wenn er in mindestens der Hälfte der Pflichtspiele zum Einsatz kommt.

Sollten diese Bedingungen bestätigt werden, treffen die Interessen beider Seiten an einem Punkt zusammen.

Rubin erhält die Möglichkeit, Orozov ausführlich zu testen. Dinamo wiederum verdient an einem endgültigen Transfer, wenn sein Spieler regelmäßig zum Einsatz kommt. Für den Verteidiger selbst wirkt sich jeder Einsatz nicht nur auf seinen Platz im Team, sondern auch auf seinen künftigen Vertrag aus.

Diese finanzielle Struktur zeigt, dass Rubin Orozov nicht lediglich zur Kaderauffüllung geholt hat. Der Klub will ihm die Chance auf einen Platz in der Startelf geben, doch ob er diese nutzt, liegt am Spieler selbst.

Ist der Traum von Europa vorbei?

Der Wechsel zu Rubin bedeutet nicht, dass Orozov sein Ziel aufgegeben hat, in Europa zu spielen. Im Gegenteil: Die russische Premier-Liga könnte für ihn zur Plattform für den nächsten Schritt werden.

Der 22-jährige Verteidiger muss sich nun an eine Liga mit intensiven körperlichen Duellen, hohem Druck und schneller Bestrafung für jeden Fehler gewöhnen. Wenn er regelmäßig für Rubin spielt und seine Position in der Nationalmannschaft festigt, könnte das Interesse europäischer Klubs wieder aufflammen.

Zunächst muss er sich jedoch im Konkurrenzkampf in Kasan durchsetzen. Orozovs erstes großes Ziel ist nicht Real Madrid, Borussia oder ein anderer europäischer Klub, sondern ein Platz in Frank Artigas Startelf.

Rubin kämpfte auch nach der ersten Absage weiter um seine Verpflichtung. Nun ist Orozov an der Reihe: Er muss das Vertrauen des Klubs auf dem Platz rechtfertigen und diesen Transfer in eine neue Etappe seiner Karriere verwandeln.

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