Heiße Nacht bei der Box-Weltmeisterschaft: Vertreter aus Usbekistan kämpfen um Medaillen

Die Jugend-Boxweltmeisterschaft tritt in ihre intensivste und kompromissloseste Phase ein. Auf dem Programm stehen die nächsten Achtel- und Viertelfinalkämpfe, und heute werden 6 Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft in den Ring steigen, um in intensiven Kämpfen um den Weltmeistertitel zu kämpfen.

Nach Angaben des usbekischen Boxverbandes werden unsere Landsleute im Laufe des Tages gegen renommierte Boxer aus dem Kontinent und der Welt antreten, darunter Vertreter aus Russland und den USA.

Der heutige Kampfplan und die Gegner unserer Landsleute

Die Fans werden im Laufe des Tages Zeuge der folgenden Begegnungen:

-48 kg: Muxtasar Aliyeva — Banuchichak Nasirli (Aserbaidschan) | Ring «B», 17:30

-57 kg: Robiya Ravshanova — Besma Bahri (Algerien) | Ring «A», 19:00

-70 kg: Maftuna Yangiyeva — Aleksandra Kosheleva (Russland) | Ring «A», 22:15

-85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev — Ioannis Poumpouridis (Griechenland) | Ring «A», 22:45

-90 kg: Asadbek Sultanboyev — Temirsultan Temirsultanov (Russland) | Ring «B», 23:15

+90 kg: Islam Salixov — Stevart Reid (USA) | Ring «B», 23:45

Beginn der Kämpfe

Die Wettkämpfe werden nach Taschkenter Zeit in zwei Phasen organisiert:

Tagesprogramm: Beginn um 17:00 Uhr;

Abendprogramm: Fortsetzung um 21:00 Uhr.

Die heutigen Kämpfe der Mitglieder der usbekischen Jugendnationalmannschaft sind entscheidend für den Medaillenspiegel und die Platzierungen im Turnier.