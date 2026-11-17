Es wird darauf hingewiesen, dass Messi bei der Preisverleihung „Honours 2026“ mit dem Titel „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Der argentinische Spieler setzte sich dabei gegen Kylian Mbappé , Harry Kane, Michael Olise und Lamine Yamal durch.

Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und von Inter Miami Lionel Messi wurde vom kanadischen Magazin „Vantix Magazine“ zum Fußballer des Jahres 2026 gekürt. Dies wurde auf der offiziellen Seite der Publikation bekannt gegeben.

In der MLS-Saison 2026 absolvierte Messi 31 Spiele für Inter Miami, erzielte 26 Tore und lieferte 13 Vorlagen. Mit 26 Treffern wurde er Torschützenkönig der MLS.

Zudem erzielte Messi im Jahr 2026 für die argentinische Nationalmannschaft 11 Tore und gab 6 Vorlagen. Mit dem Nationalteam erreichte er das Finale der Weltmeisterschaft. Im entscheidenden Spiel unterlag Argentinien jedoch Spanien mit 0:1. Bei der WM kam Messi in 8 Spielen auf 8 Tore und 4 Vorlagen.

Zur Information: Messi hatte am 31. August 2026 seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Mit dem Nationalteam gewann er die Weltmeisterschaft 2022, die Copa América 2021 und 2024 sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008.