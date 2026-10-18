Messis Doppelpack, zwei Assists von Suárez: Inter Miami feiert wichtigen Sieg

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Messis Doppelpack, zwei Assists von Suárez: Inter Miami feiert wichtigen Sieg

In der Major League Soccer (MLS) fand eine weitere spannende Begegnung statt. In der prächtigen Mercedes-Benz Arena in Atlanta empfing das lokale Atlanta United Team den mit Stars gespickten Klub Inter Miami . Das von intensiven Zweikämpfen geprägte Spiel endete mit einem souveränen 3:1-Sieg für die Gäste.

Aufseiten der Mannschaft aus Miami erwies sich das legendäre Duo bestehend aus Lionel Messi und Luis Suárez erneut als entscheidende Kraft, die das Schicksal der Partie bestimmte.

Messis nächster Doppelpack und Suárez' präzise Vorlagen

Während der Begegnung zeigte die Offensive der Gäste eine hohe Effizienz:

  • Lionel Messi Benefiz: Der argentinische Star traf im Laufe des Spiels zweimal ins gegnerische Tor, schnürte einen Doppelpack und sicherte den Auswärtssieg seines Teams;

  • Zusätzlicher Treffer durch Berterame: Ein weiteres Tor für Inter Miami erzielte Stürmer Germán Berterame;

  • Zwei Assists von Suárez: Der erfahrene uruguayische Torjäger Luis Suárez zeichnete sich auf dem Platz nicht nur durch den Abschluss aus, sondern glänzte auch als Vorbereiter und verbuchte zwei Torvorlagen auf seinem Konto.

Antwort von Atlanta und Miranchuks voller Einsatz

Die Gastgeber versuchten vor heimischem Publikum mehrfach, gefährliche Situationen zu kreieren:

  • Der einzige Ehrentreffer: Das einzige Tor für Atlanta United ging auf das Konto von Fafa Picault;

  • Aleksey Miranchuk auf dem Platz: Der russische Nationalspieler Aleksey Miranchuk stand in der Startelf der Gastgeber und absolvierte die vollen 90 Minuten, doch seine Bemühungen reichten nicht aus, um das Team vor der Niederlage zu bewahren.

Nächster Spieltag: Die Partien vom 25. Oktober

Die kommenden Begegnungen des MLS-Spieltags sind für beide Teams von großer Bedeutung:

  • Atlanta United: tritt am 25. Oktober auswärts gegen Chicago Fire an;

  • Inter Miami: empfängt am selben Tag zu Hause die New York Red Bulls und wird versuchen, weiter Punkte zu sammeln.

Atlanta UnitedInter MiamiLionel MessiMLSFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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