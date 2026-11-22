Inter Miami unterliegt Columbus in den MLS-Playoffs deutlich
In den MLS-Playoffs verlor Inter Miami zu Hause deutlich gegen Columbus. Obwohl Lionel Messi das gesamte Spiel absolvierte, konnte er seinem Team weder mit einem Tor noch mit einer Vorlage helfen. Die Gäste erzielten drei Tore und verschafften sich damit vor dem Rückspiel einen wichtigen Vorteil.
Das Duell zwischen Inter Miami und Columbus in der MLS-Playoff-Runde endete mit einem überraschenden Ergebnis. Die Gastgeber verloren vor eigenem Publikum mit 0:3 und erschwerten sich damit den Einzug in die nächste Runde erheblich.
Columbus agierte von den ersten Minuten an effizient. Tapia verwandelte in der 9. Minute einen Elfmeter und brachte die Gäste in Führung. In der zweiten Halbzeit baute Columbus den Vorsprung weiter aus.
Columbus besiegt das Team von Messi deutlich
Das Spiel wurde in der 9. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Tapia eröffnet. Dieses Tor setzte Inter Miami unter großen Druck.
In der zweiten Halbzeit trafen die Gäste zweimal erneut. In der 52. Minute erhöhte Habrune auf 0:2. Sechs Minuten später erzielte Tapia sein zweites Tor, schnürte einen Doppelpack und sicherte den 3:0-Sieg seines Teams.
Inter Miami — Columbus 0:3
- Tore: Tapia (9., Elfmeter; 58.), Habrune (52.).
Messi spielte durch, konnte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis nehmen
Der Superstar von Inter Miami, Lionel Messi, war über die volle Distanz im Einsatz. Der Argentinier konnte jedoch weder ein Tor erzielen noch eine Vorlage geben.
Ein weiterer negativer Aspekt für die Gastgeber war der Platzverweis von Lujan in der 36. Minute. Dies beeinträchtigte die Chancen des Teams im Spiel zusätzlich.
Das Rückspiel findet am 28. November statt
Das Rückspiel zwischen Inter Miami und Columbus findet am 28. November statt. Die Partie beginnt um 06:00 Uhr nach Taschkenter Zeit.
Nach dem 0:3 im Hinspiel steht Inter Miami vor einer sehr schwierigen Aufgabe, um die nächste Runde zu erreichen. Messi und seine Teamkollegen werden versuchen, den hohen Rückstand im Rückspiel aufzuholen.
Spielstatistik und Aufstellungen
Parameter
Information
Wettbewerb
MLS, Playoffs
Begegnung
Inter Miami — Columbus
Ergebnis
0:3
Tore
Tapia (9., Elfmeter; 58.), Habrune (52.)
Platzverweis
Lujan (36.)
Rückspiel
28. November
Anstoßzeit
06:00 (Taschkent)
Inter Miami: St. Clair, Frey (Mura, 77.), Casemiro, Mikael, Lujan, de Paul, Bright (Shaw, 62.), Segovia (Caicedo, 67.), Berterame, Messi, Suarez (Galarza, 46.).
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