In den MLS-Playoffs verlor Inter Miami zu Hause deutlich gegen Columbus. Obwohl Lionel Messi das gesamte Spiel absolvierte, konnte er seinem Team weder mit einem Tor noch mit einer Vorlage helfen. Die Gäste erzielten drei Tore und verschafften sich damit vor dem Rückspiel einen wichtigen Vorteil.

Das Duell zwischen Inter Miami und Columbus in der MLS-Playoff-Runde endete mit einem überraschenden Ergebnis. Die Gastgeber verloren vor eigenem Publikum mit 0:3 und erschwerten sich damit den Einzug in die nächste Runde erheblich.

Columbus agierte von den ersten Minuten an effizient. Tapia verwandelte in der 9. Minute einen Elfmeter und brachte die Gäste in Führung. In der zweiten Halbzeit baute Columbus den Vorsprung weiter aus.