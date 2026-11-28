Inter Miami scheidet nach Niederlage gegen Columbus aus den MLS-Playoffs aus
Im Rahmen der MLS-Playoffs fand das Rückspiel zwischen Columbus und Inter Miami statt. In dieser Partie sicherten sich die Gastgeber mit einem 1:0-Sieg das Ticket für die nächste Runde.
Spielverlauf und Ende der Begegnung
Das Spiel war bis in die Schlussminuten hart umkämpft, bis ein Tor in der Nachspielzeit die Entscheidung brachte — in der 90.+2 Minute erzielte Rodriguez den Siegtreffer für Columbus. Obwohl Gäste-Kapitän Lionel Messi die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, konnte er weder ein Tor noch eine Vorlage beisteuern.
Zur Erinnerung: Bereits im Hinspiel hatte Columbus mit einem deutlichen 3:0-Sieg triumphiert. Damit ist Inter Miami Inter Miami nach der Niederlage in beiden Spielen bereits in der ersten Runde der MLS-Playoffs ausgeschieden.
Spielbericht und Statistik
Kennzahlen
Offizielle Daten
Wettbewerb und Phase
MLS, Playoff-Phase
Spielergebnis
Columbus — Inter Miami 1:0 (Gesamtergebnis — 4:0)
Torschütze
Rodriguez (90.+2)
Aufstellung Inter Miami
St. Clair, Frey (Shaw, 88.), Casemiro, Michael, Caicedo (Moore, 66.), de Paul, Galarza, Segovia, Riquelme (Suarez, 74.), Berterame, Messi
Verwarnungen
Caicedo (18., Inter Miami), Rodriguez (45., Columbus), Tapia (65., Columbus), Galarza (79., Inter Miami), Zawadzki (83., Columbus)
Was war Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass Inter Miami mit Stars wie Lionel Messi, Luis Suarez und Rodrigo de Paul in den MLS-Playoffs gegen Columbus in beiden Spielen verlor und vorzeitig ausschied?
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