Im Rahmen der MLS-Playoffs fand das Rückspiel zwischen Columbus und Inter Miami statt. In dieser Partie sicherten sich die Gastgeber mit einem 1:0-Sieg das Ticket für die nächste Runde.

Spielverlauf und Ende der Begegnung

Das Spiel war bis in die Schlussminuten hart umkämpft, bis ein Tor in der Nachspielzeit die Entscheidung brachte — in der 90.+2 Minute erzielte Rodriguez den Siegtreffer für Columbus. Obwohl Gäste-Kapitän Lionel Messi die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, konnte er weder ein Tor noch eine Vorlage beisteuern.

Zur Erinnerung: Bereits im Hinspiel hatte Columbus mit einem deutlichen 3:0-Sieg triumphiert. Damit ist Inter Miami Inter Miami nach der Niederlage in beiden Spielen bereits in der ersten Runde der MLS-Playoffs ausgeschieden.