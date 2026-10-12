Sensation in London erwartet: Messi besucht mit seiner Familie die Ballon d'Or-Gala

Der Stürmer von Inter Miami und Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi hat seine persönliche Teilnahme an der Ballon d'Or-Verleihung 2026 bestätigt. LiveScore zufolge haben der legendäre Star und seine Familie ihre offizielle Zusage für die feierliche Gala gegeben.

Die Preisverleihung findet am 26. Oktober in London statt, wo der Fußballer des Jahres gekürt wird.

Die Organisatoren halten die Spannung aufrecht

Um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball herrscht großes Interesse und Geheimhaltung:

Abstimmung abgeschlossen: Der Prozess zur Ermittlung des Gewinners ist bereits vollständig abgeschlossen, doch die Endergebnisse werden wie üblich bis zur Veranstaltung streng geheim gehalten;

Messi kommt mit seiner Familie: Lionel MessisTeilnahme an der Veranstaltung in London hat in der Fußballwelt die Spekulationen weiter angeheizt, dass er seinen nächsten – den neunten Ballon d'Or seiner Karriere – gewinnen könnte.

Der nächste Gipfel des Rekordhalters und die Weltmeisterschaft

Bislang hat der argentinische Star den Ballon d'Or achtmal gewonnen und ist damit der absolute Rekordhalter in der Fußballgeschichte:

Historisches Ergebnis: Kein anderer Fußballer hat es geschafft, diese Auszeichnung achtmal zu gewinnen;

Erfolg bei der Weltmeisterschaft: Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft erreichte Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft erneut das Finale, musste sich jedoch im entscheidenden Spiel gegen Spanien geschlagen geben und begnügte sich mit der Silbermedaille.

Die Preisverleihung am Abend des 26. Oktobers in London wird alle Fragen klären: Werden Messis Rekorde weiter ausgebaut oder betritt eine neue Generation von Stars die Bühne?