Sberbank stellt erstes KI-gestütztes Zahlungsterminal vor

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Sberbank stellt erstes KI-gestütztes Zahlungsterminal vor

Sberbank präsentierte auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum ein neues Zahlungsterminal namens NEO, das mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Das Unternehmen stellt es als das weltweit erste KI-Terminal vor.

Das Gerät im futuristischen Design passt sich automatisch dem Benutzer an. Das Terminal akzeptiert Zahlungen per Bankkarte, Smartphone, QR-Code und Gesichtserkennung.

Für die Funktion „Bezahlen mit einem Lächeln“ werden im Terminal 3D-Kartografie, ein adaptives Beleuchtungssystem und Algorithmen der künstlichen Intelligenz genutzt.

Laut Sberbank kann NEO Kunden auch bei schwierigen Lichtverhältnissen präzise identifizieren. Experten sagen, dass solche Technologien in Zukunft zahlungen ohne Karte und Telefon ausweiten könnten.

SberbankSankt PetersburgNEO
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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