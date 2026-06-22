Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look

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Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look

Noch bevor Apple den Erfolg der iPhone 16 Serie gefestigt hat, verbreiten sich im Netz Informationen über die Geräte der nächsten Generation. Insbesondere der renommierte Insider Majin Bu veröffentlichte auf seiner Seite das erste hochwertige Mockup-Bild des iPhone 18 Modells. Dieses Bild deutet darauf hin, dass sich das Erscheinungsbild der neuen Smartphone-Generation deutlich von den Vorgängermodellen unterscheiden wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Normalerweise werden solche Mockups vorab an Hersteller von Hüllen und Schutzgläsern geliefert. Auf dem Bild ist ein Gerät mit silbernem Gehäuse zu sehen, wobei ein großes weißes rechteckiges Element auf der Rückseite und ein Dual-Kamera-Block im oberen Bereich auffallen. Dieses Design deutet darauf hin, dass Apple möglicherweise auf die traditionell verwendeten quadratischen Kameramodule verzichtet.

Erscheinungsdatum und erwartete Änderungen

Laut MacRumors könnte die Präsentation des iPhone 18 Smartphones erst im Frühjahr 2027 erfolgen. Sollten sich diese Vermutungen bestätigen, bleibt die iPhone 17 Serie für den längsten Zeitraum in Apples Geschichte — über 18 Monate — das primäre Standardmodell. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Änderungen an seinem Produktzyklus vornimmt.

Gleichzeitig teilte TechDroider Informationen über die für 2026 erwartete iPhone-Linie. In den geleakten Bildern sind neben den Modellen iPhone 18 Pro und Pro Max auch Mockups des ersten Foldable iPhone unter der Marke Apple zu sehen. Es wird erwartet, dass das faltbare Smartphone im Herbst 2026 zusammen mit den Flaggschiffen vorgestellt wird.

Es ist erwähnenswert, dass Majin Bu, der diese Nachrichten verbreitete, bereits in der Vergangenheit präzise Prognosen zu Apple-Produkten abgegeben hat. Er enthüllte als einer der Ersten die technischen Daten des iPad mini, die Farbpalette des iPhone 12 und einige Mängel der iPhone 15 Modelle. Zudem zeigte er bereits lange vor der offiziellen Präsentation korrekte iPhone 16 Mockups.

Für Nutzer in Usbekistan sind diese Neuigkeiten wichtig für die Planung von Geräte-Upgrades. Da Apple-Produkte in unserem Land ein hohes Ansehen genießen, werden drastische Designänderungen und das Erscheinen eines Foldables unweigerlich die Marktnachfrage erheblich beeinflussen. Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden, lässt die Reputation des Insiders darauf schließen, dass diese Bilder ernst zu nehmen sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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