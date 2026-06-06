Elon Musk: Der Mars kann wie die Erde bewohnbar gemacht werden

Elon Musk gab eine neue Erklärung zum Mars ab, nannte ihn einen „reparaturbedürftigen Planeten“ und betonte die Möglichkeit, dort eine künstliche Atmosphäre zu schaffen. Nach Ansicht des Milliardärs kann der Mars, wenn er ausreichend erwärmt werden kann, der Erde ähnlich gemacht werden. Das würde Ozeane, Lebensformen und die Möglichkeit bedeuten, ohne Raumanzüge auf der Oberfläche zu laufen. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Kürzlich betonte Elon Musk erneut die Notwendigkeit, sich selbst erhaltende Zivilisationen auf dem Mond und dem Mars zu schaffen. SpaceX aktualisierte die Informationen zu seinem Marsprogramm auf seiner Website und rückte das Datum für die ersten Frachtflüge des Starship-Raumschiffs zum Roten Planeten unerwartet vor. Während zuvor angegeben wurde, dass diese Missionen nicht vor 2030 stattfinden würden, ist nun 2028 das Zieljahr.

Die Lieferung von Fracht und Menschen zum Mars wird mit der Starship-Rakete durchgeführt. Laut Elon Musk werden die Kosten für den Transport von Fracht ins All mit Starship in Zukunft sogar günstiger sein als der Luftfrachttransport. Dies dürfte eine neue Ära der Raumfahrt einläuten.

Gleichzeitig hat der Curiosity-Rover neue Beweise dafür gefunden, dass es auf dem Mars in seiner Vergangenheit lange Zeit warme unterirdische Wasserreserven gab. Doch es gibt auch Verluste in der Raumfahrt: Nach monatelangen Versuchen konnte die Kommunikation mit dem MAVEN-Satelliten nicht wiederhergestellt werden, und die Agentur gab das Ende seiner Mission bekannt.