Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat seine Liste der Unternehmen, die das chinesische Militär unterstützen, erweitert. Die aktualisierte Liste umfasst nun Alibaba, Baidu, den Elektroautohersteller BYD und das Robotikunternehmen Unitree. Diese Entscheidung wird die Zusammenarbeit zwischen US-Unternehmen und diesen Organisationen erheblich erschweren. Laut Techcrunch.com berichtet .

Diese als 1260H bekannte Liste wurde auf Grundlage des National Defense Authorization Act von 2021 erstellt. Sie ist eines der wichtigsten Instrumente der US-Regierung, um Einschränkungen gegenüber chinesischen Technologiegiganten durchzusetzen. Die Anzahl der Unternehmen auf der Liste ist nun auf 188 gestiegen, was die wirtschaftlichen Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärfen könnte.

Nahezu alle großen Akteure im Bereich der künstlichen Intelligenz in China, einschließlich Tencent, das im letzten Jahr hinzugefügt wurde, stehen nun unter der Aufsicht des Pentagons. Baidu ist nicht nur bei Suchmaschinen, sondern auch bei autonomen Fahrzeugen führend. Gleichzeitig hatte die Regierung von Donald Trump 100-prozentige Zölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge eingeführt.

Auch andere Vertreter der Automobilindustrie blieben von den Einschränkungen nicht verschont. Neben BYD wurden auch Nio, der Batteriehersteller CALB Group und EVE Energy in die Liste aufgenommen. Darüber hinaus reihte sich der Lidar-Sensor-Hersteller Robosense nach seinem Konkurrenten Hesai in die Liste ein. Bisher haben Unternehmen wie Alibaba, Baidu und BYD keine offiziellen Stellungnahmen zu dieser Situation abgegeben.