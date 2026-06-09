Gary Lineker: Zu sagen, Cristiano Ronaldo sei schwächer als Lionel Messi, ist keine Beleidigung

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Gary Lineker: Zu sagen, Cristiano Ronaldo sei schwächer als Lionel Messi, ist keine Beleidigung

Der ehemalige Stürmer der englischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Gary Lineker, hat sich erneut zur ewigen Debatte zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo geäußert. Nach Ansicht des renommierten Experten ist es eine einfache fußballerische Wahrheit, den argentinischen Star über den Portugiesen zu stellen, und stellt keine persönliche Beleidigung dar. Lineker räumte auch ein, dass seine feste Haltung seine Beziehung zum Al-Nassr-Stürmer abgekühlt hat. Dies berichtete Goal.com Nachrichten- portal.

In einem Interview mit The Louis Theroux Podcast erklärte Lineker, warum er Lionel Messi sogar höher als Diego Maradona einstuft. Seinen Worten zufolge führt Messi Aktionen aus, die ein normaler Spieler während seiner gesamten Karriere vielleicht nicht einmal zeigen kann. Lineker betrachtet Messis Spielübersicht und Passfähigkeit als jenseits menschlicher Möglichkeiten.

Gleichzeitig betonte Lineker seinen großen Respekt vor Cristiano Ronaldos Arbeitsethik und Errungenschaften. „Ich mag Ronaldo nicht nicht; er ist ein unglaublicher Fußballer. Aber jeder, der das Spiel versteht, kann sehen, wer besser ist. Allein die Tatsache, dass Ronaldo neben Messi genannt wird, ist ein großes Kompliment für ihn, denn ihm fehlt Messis angeborenes Talent. Das zu sagen ist keine Beleidigung für Ronaldo“, sagte der ehemalige Fußballer.

Es scheint, dass Linekers Kommentare bei Cristiano Ronaldo nicht gut ankamen. Laut dem Experten war der portugiesische Star beleidigt und spricht derzeit nicht mit ihm. Lineker, der zuvor stated hatte, dass sie ein gutes Verhältnis hatten, enthüllte, dass Ronaldo den Kontakt zu ihm nach seiner Antwort bezüglich Messi abgebrochen hat.

Derzeit konzentrieren sich beide legendären Stürmer auf die Weltmeisterschaft 2026. Der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi möchte mit Argentinien erneut ein Wunder vollbringen, während Cristiano Ronaldo darauf abzielt, um die einzige fehlende Trophäe in seiner reichen Sammlung zu kämpfen – die Weltmeisterschaft.

Lionel MessiCristiano RonaldoGary LinekerFußballBarcelona
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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