Kurz vor Öffnung des Transferfensters im europäischen Fußball reißt der Strom an unerwarteten und sensationellen Nachrichten nicht ab. Endlich gibt es neue und verlässliche Details dazu, welchem Spitzenklub sich der begabte Mittelfeldspieler Bernardo Silva, der derzeit für die portugiesische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko spielt, in der nächsten Saison anschließen wird.

Laut dem neuesten exklusiven Bericht des renommierten Insiders Matteo Moretto ist der portugiesische Star sehr angetan von der Idee, in der spanischen Hauptstadt Madrid zu leben und zu spielen. Aus diesem Grund zieht er einen Wechsel zu Atlético Madrid ernsthaft in Betracht, um für die „Colchoneros“ aufzulaufen. Die Führung des Madrider Klubs unternimmt ihrerseits alle notwendigen Schritte, um diesen monumentalen Transfer erfolgreich abzuschließen. Die Vereinsverantwortlichen stehen in ständigem Kontakt mit dem Berater des Spielers, um alle Beteiligten von der Attraktivität des spanischen Projekts zu überzeugen.

Es ist erwähnenswert, dass der 31-jährige erfahrene und kreative Mittelfeldspieler Bernardo Silva Manchester City nach Ablauf seines aktuellen Vertrags verlassen wird. Aus diesem Grund könnte er ablösefrei als Free Agent zum Madrider Klub wechseln. Dies könnte für Atlético der Transfer des Jahres werden.

Zur Information: Der portugiesische Virtuose spielt seit 2017 konstant und sehr erfolgreich für die „Citizens“. Damals wurde er für 50 Millionen Euro vom französischen Klub AS Monaco nach England geholt und entwickelte sich zum unverzichtbaren Herzstück der Mannschaft von Pep Guardiola. Nun steht er kurz davor, unter Diego Simeone neue Erfolge zu feiern.

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