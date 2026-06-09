Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen

Obwohl das Betriebssystem One UI 8.5 von Samsung viele neue Funktionen einführt, bleiben einige davon offenbar exklusiv der neuen Galaxy S26-Serie vorbehalten. Dies ging aus vergleichenden Analysen zwischen vier Generationen von Flaggschiffen hervor — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra und Galaxy S26 Ultra. Laut Ixbt.com Bericht .

Insbesondere der neue Aufnahmemodus mit 24 MP Auflösung ist nur beim Galaxy S26 Ultra verfügbar. Er wird bei früheren Flaggschiff-Modellen auch nach einem Systemupdate nicht erscheinen. Es gibt keine Möglichkeit, ihn über die Kameraeinstellungen oder die Camera Assistant-App zu aktivieren.

Außerdem ist die Funktion Horizontal Lock, die den Horizont bei Videoaufnahmen stabil hält, nur für Galaxy S26 Ultra-Nutzer verfügbar. Laut SamMobile gelten die Einschränkungen nicht nur für Kamerafunktionen, sondern auch für mehrere Neuerungen in anderen Bereichen des Systems.

Infolgedessen erhalten die Besitzer von Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra und sogar des relativ neuen Galaxy S25 Ultra zwar den Großteil der One UI 8.5-Oberfläche, können jedoch die fortschrittlichsten Technologien von Samsung nicht vollständig nutzen. Das Unternehmen möchte die Nutzer damit zum Kauf neuer Geräte bewegen.