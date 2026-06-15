Wechselt Harry Kane zum American Football? NFL-Star bewertet die Chancen des englischen Stürmers

Spekulationen darüber, dass Harry Kane, Torschütze der englischen Nationalmannschaft und des deutschen Vereins Bayern München, nach seiner Karriere hinter dem Ozean sein Glück versuchen könnte, sind wieder aktuell. Der Fußballer verbirgt seit Jahren nicht seine Absicht, in der NFL (National Football League) als Kicker zu spielen. Vor Kurzem unterstützte einer der größten Stars dieser Sportart diesen Traum. Wie Goal.com berichtet, heißt es.

Brandon Aubrey, Kicker der Dallas Cowboys, betonte in einem Interview mit talkSPORT, dass Harry Kane über alle notwendigen Fähigkeiten verfüge, um im American Football erfolgreich zu sein. Aubrey selbst gehört zu den wenigen Sportlern, die vom Profifußball in die NFL gewechselt sind, und unterschrieb kürzlich einen Rekordvertrag über 28 Millionen Dollar bei den Dallas Cowboys.

Elite-Schusstechnik und eine neue Herausforderung

Laut Aubrey ist Kanes Schusstechnik auf "Elite-Niveau", was es ihm ermöglichen würde, im American Football präzise weite Kicks auszuführen. "Er trifft den Ball hervorragend. Wenn er es wirklich will, hat er alles, was nötig ist. Im Moment sollte er jedoch lieber weiter Tore schießen, da er die Chance hat, einer der besten Fußballer der Geschichte zu werden", so der NFL-Star.

Zur Information: Die Position des Kickers ist im American Football eine der am wenigsten körperbetonten, aber verantwortungsvollsten Rollen. Es wird lediglich verlangt, den Ball von einem festgelegten Punkt präzise zwischen die Torpfosten zu kicken. Für einen erfahrenen Stürmer wie Harry Kane scheint dies keine allzu schwierige Aufgabe zu sein.

Das Alter und die Haupthindernisse

Aubrey warnte den englischen Star jedoch vor einem unerwarteten Problem. NFL-Teams bevorzugen selbst für die Kicker-Position jüngere Spieler. Harry Kane wird im Juli nächsten Jahres 32 Jahre alt. In Anbetracht seines aktuellen Vertrags bei Bayern München und seiner Topform wird er sicher noch mindestens 3-4 Jahre im Profifußball bleiben.

"Meine einzige Sorge ist sein Alter. NFL-Clubs schenken Spielern, die ihre Kicker-Karriere sehr spät beginnen, nicht viel Vertrauen. Aber ich bin überzeugt, dass Kane es trotzdem schaffen könnte", fügte Aubrey hinzu. Brandon Aubrey selbst versuchte es seinerzeit in der MLS, arbeitete dann als Programmierer, bevor er zum American Football zurückkehrte.

Derzeit konzentriert sich Harry Kane auf Siege mit Bayern München und der englischen Nationalmannschaft. Doch es wird immer deutlicher, dass sein Interesse an der NFL nicht nur ein Wunsch, sondern ein realer Zukunftsplan ist. Sollte dieser Wechsel gelingen, könnte er zum berühmtesten Sportler werden, der zwei verschiedene Welten des "Footballs" vereint.