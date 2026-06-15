Großbritannien verbietet soziale Medien für Kinder unter 16

Die britische Regierung hat drastische Maßnahmen angekündigt, um Minderjährige vor den negativen Auswirkungen der digitalen Welt zu schützen. Premierminister Keir Starmer stellte am Montag einen Plan vor, die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren vollständig zu verbieten. Dieser Schritt zielt darauf ab, die psychische Gesundheit von Kindern zu bewahren und sie vor Online-Druck zu schützen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die neuen Einschränkungen betreffen beliebte Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, X (ehemals Twitter), Snapchat und YouTube. Messenger, die für die Kommunikation notwendig sind, wie WhatsApp und Signal, sollen jedoch von diesem Verbot ausgenommen werden. Zudem wird die Regierung Einschränkungen für AI-basierte "romantische Begleiter"-Chatbots einführen und fordern, dass diese nur von Personen über 18 Jahren genutzt werden dürfen.

Elternkontrolle und psychische Gesundheit

Keir Starmer betonte, dass soziale Medien Kinder unglücklich machen und ihre gesunde Entwicklung behindern. "Jeder Elternteil sieht es mit eigenen Augen: Soziale Medien machen es Mobbern leichter, Kinder zu beleidigen und herabzusetzen. Algorithmen sind speziell darauf ausgelegt, Kinder stundenlang an den Bildschirm zu fesseln", stellte der Regierungschef fest.

Die Regierung betrachtet Funktionen wie den "Infinite Scroll" in sozialen Netzwerken als gefährliche Instrumente, die zu Sucht führen. Dies wirkt sich negativ auf den Schlafrhythmus, das Lesen von Büchern und das Spielen im Freien aus. Das Verbot könnte ab dem nächsten Frühjahr in Kraft treten.

Internationale Erfahrung und öffentliche Meinung

Großbritannien ist hier nicht das erste Land. Zuvor hatte Australien weltweit als erstes ein solches Verbot eingeführt. Derzeit arbeiten auch Länder wie Kanada, Frankreich und Dänemark an eigenen restriktiven Gesetzesentwürfen. Britischen Beamten zufolge wird ihr Verbot wesentlich umfassender und strenger sein als das anderer Länder.

In Regierungsumfragen gaben mehr als 83 Prozent der Eltern an, dass der Schaden durch soziale Medien den Nutzen überwiegt. Während Experten an der technischen Umsetzung eines so weitreichenden Verbots zweifeln, zeigt sich Keir Starmer zuversichtlich, dass dies möglich ist.

Dieses Thema ist auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da in unserem Land die Abhängigkeit Jugendlicher von sozialen Medien und Probleme wie Cyberbullying häufig diskutiert werden. Die britische Erfahrung könnte in Zukunft als Vorbild für andere Staaten, einschließlich der zentralasiatischen Region, dienen.