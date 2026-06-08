Ein weiterer sensationeller Kauf hat die Welt der Autoenthusiasten und des Showbusiness erschüttert. Der bekannte und unternehmerische Blogger Askhab Tamayev gab offiziell bekannt, dass er persönlich einen luxuriösen Bugatti-Supersportwagen gekauft hat, der dem Fußballlegenden und Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, gehört. Dieser Deal, der in den sozialen Medien für großes Aufsehen sorgte, zieht die Aufmerksamkeit nicht nur wegen des Besitzerwechsels des Autos auf sich, sondern auch als neue Brücke der Freundschaft zwischen zwei berühmten Persönlichkeiten.

Nach Insiderinformationen hat der russische Blogger alle Bedingungen für den Kauf dieses einzigartigen Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs aus der Sammlung des portugiesischen Stars erfolgreich abgeschlossen. Neben dem offiziellen Verkaufsprozess einigten sich die Parteien auf eine sehr interessante gegenseitige Verpflichtung: Askhab Tamayev und Cristiano Ronaldo erzielten eine feste Vereinbarung, sich nach dem vollständigen Abschluss der WM-Spiele 2026 von Angesicht zu Angesicht zu treffen und ein spezielles Treffen abzuhalten.

Die Gerüchte um dieses große Projekt und den Kauf begannen eigentlich schon vor einiger Zeit. In ersten Medienberichten hieß es, Askhab Tamayev habe eine außergewöhnlich hohe Summe von 6 Millionen US-Dollar in bar für Ronaldos Lieblings-'Eisernes Pferd' geboten. Es scheint, dass der mutige und entschlossene Schritt des Bloggers sich letztendlich ausgezahlt hat und der Fußballstar zustimmte, seinen Supersportwagen speziell an ihn zu übergeben.

Derzeit konzentriert Cristiano Ronaldo seine gesamte Aufmerksamkeit auf das wichtigste Turnier seiner Karriere. Er nimmt an intensiven Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft, die über den Ozean hinweg stattfinden wird, im Lager der portugiesischen Nationalmannschaft teil. Der Fußballer plant, sich nach der Weltmeisterschaft mit dem neuen Käufer zu treffen und die Autoschlüssel offiziell zu übergeben.

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