SpaceX sammelt 85,7 Milliarden Dollar durch historischen Börsengang: Elon Musk wird erster Billionär

·60·Technologie
SpaceX sammelt 85,7 Milliarden Dollar durch historischen Börsengang: Elon Musk wird erster Billionär

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat den Umfang seines größten Börsengangs (IPO) in der Geschichte der Börse erweitert und insgesamt 85,7 Milliarden Dollar an Mitteln gesammelt. Ursprünglich waren 75 Milliarden Dollar geplant, doch durch die Ausübung der maximalen Kaufoptionen der Underwriter erreichte die Endsumme ein Rekordniveau. Dieser Wert wurde als das größte IPO-Ergebnis in der globalen Finanzgeschichte verzeichnet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die SpaceX-Aktien wurden am vergangenen Freitag an der Nasdaq-Börse gehandelt. Zum Ende des ersten Handelstages überstieg der Marktwert des Unternehmens 2 Billionen Dollar. Dies ist ein beispielloses Ergebnis nicht nur für die Raumfahrtindustrie, sondern auch für den High-Tech-Sektor. Infolge dieses Erfolgs erlangte Elon Musk offiziell den Status des ersten Billionärs der Welt.

Wofür werden die Mittel verwendet?

Die Unternehmensleitung plant, die gesammelten riesigen Mittel in mehrere strategische Richtungen zu lenken. Zunächst werden Schuldenverpflichtungen in Höhe von etwa 20 Milliarden Dollar getilgt. Diese Schulden standen im Zusammenhang mit Musks anderen Projekten — dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) und dem AI-Unternehmen xAI, die vor dem IPO in SpaceX integriert wurden.

Zudem wird ein erheblicher Teil der Investitionen in den Ausbau der AI-Computing-Infrastruktur von SpaceX fließen. Dies stärkt Musks Vertrauen in die Integration von Weltraumtechnologien und AI. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, seine Startrampen zu modernisieren und seine technischen Kapazitäten zu erweitern.

Die Verbesserung des globalen Satelliten-Internetsystems Starlink bleibt eine der vorrangigen Richtungen des Projekts. Es wird erwartet, dass diese Technologie, die auch in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan auf Interesse stößt, durch neue Investitionen schneller und erschwinglicher wird.

Ein neuer Marktführer

Infolge des Montagshandels stiegen die SpaceX-Aktien weiter an. Damit gelang es dem Unternehmen, auch den Marktwert von TSMC, dem weltweit größten Halbleiterhersteller, zu übertreffen. Dies zeugt vom hohen Vertrauen der Investoren in die Zukunft von SpaceX bei der Erschließung des Weltraums und im Bereich der AI.

Analysten betonen, dass ein solcher Erfolg von SpaceX eine neue Ära in der Weltraumwirtschaft einleitet. Musks Privatunternehmen ist nun nicht mehr nur ein Akteur beim Start von Raketen, sondern ein Hauptakteur bei der Gestaltung der globalen technologischen Infrastruktur.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ulefone RugOne Xever 8: Hot-Swap-Akku-Funktion eingeführtUlefone RugOne Xever 8: Hot-Swap-Akku-Funktion eingeführtHeute, 16:24Amazfit stellt seine neue Flaggschiff-Uhr vor — Cheetah 2 ProAmazfit stellt seine neue Flaggschiff-Uhr vor — Cheetah 2 ProHeute, 15:58Rostec integriert KI-Technologien in Anti-Drohnen-SystemeRostec integriert KI-Technologien in Anti-Drohnen-SystemeHeute, 15:50Cybersicherheitsexperten lehnen US-Verbot von Anthropic-Modellen abCybersicherheitsexperten lehnen US-Verbot von Anthropic-Modellen abHeute, 15:29Markt für Handheld-Spielkonsolen wächst: AliExpress gibt beliebteste Modelle bekanntMarkt für Handheld-Spielkonsolen wächst: AliExpress gibt beliebteste Modelle bekanntHeute, 15:28Reaktordruckbehälter in fünfter Einheit des KKW Kudankulam in Indien installiertReaktordruckbehälter in fünfter Einheit des KKW Kudankulam in Indien installiertHeute, 15:26
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse