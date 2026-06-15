Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat den Umfang seines größten Börsengangs (IPO) in der Geschichte der Börse erweitert und insgesamt 85,7 Milliarden Dollar an Mitteln gesammelt. Ursprünglich waren 75 Milliarden Dollar geplant, doch durch die Ausübung der maximalen Kaufoptionen der Underwriter erreichte die Endsumme ein Rekordniveau. Dieser Wert wurde als das größte IPO-Ergebnis in der globalen Finanzgeschichte verzeichnet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die SpaceX-Aktien wurden am vergangenen Freitag an der Nasdaq-Börse gehandelt. Zum Ende des ersten Handelstages überstieg der Marktwert des Unternehmens 2 Billionen Dollar. Dies ist ein beispielloses Ergebnis nicht nur für die Raumfahrtindustrie, sondern auch für den High-Tech-Sektor. Infolge dieses Erfolgs erlangte Elon Musk offiziell den Status des ersten Billionärs der Welt.

Wofür werden die Mittel verwendet?

Die Unternehmensleitung plant, die gesammelten riesigen Mittel in mehrere strategische Richtungen zu lenken. Zunächst werden Schuldenverpflichtungen in Höhe von etwa 20 Milliarden Dollar getilgt. Diese Schulden standen im Zusammenhang mit Musks anderen Projekten — dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) und dem AI-Unternehmen xAI, die vor dem IPO in SpaceX integriert wurden.

Zudem wird ein erheblicher Teil der Investitionen in den Ausbau der AI-Computing-Infrastruktur von SpaceX fließen. Dies stärkt Musks Vertrauen in die Integration von Weltraumtechnologien und AI. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, seine Startrampen zu modernisieren und seine technischen Kapazitäten zu erweitern.

Die Verbesserung des globalen Satelliten-Internetsystems Starlink bleibt eine der vorrangigen Richtungen des Projekts. Es wird erwartet, dass diese Technologie, die auch in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan auf Interesse stößt, durch neue Investitionen schneller und erschwinglicher wird.

Ein neuer Marktführer

Infolge des Montagshandels stiegen die SpaceX-Aktien weiter an. Damit gelang es dem Unternehmen, auch den Marktwert von TSMC, dem weltweit größten Halbleiterhersteller, zu übertreffen. Dies zeugt vom hohen Vertrauen der Investoren in die Zukunft von SpaceX bei der Erschließung des Weltraums und im Bereich der AI.

Analysten betonen, dass ein solcher Erfolg von SpaceX eine neue Ära in der Weltraumwirtschaft einleitet. Musks Privatunternehmen ist nun nicht mehr nur ein Akteur beim Start von Raketen, sondern ein Hauptakteur bei der Gestaltung der globalen technologischen Infrastruktur.