Aktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum Lachen

·1·Welt
Aktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum Lachen

Vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ereignete sich ein amüsanter Vorfall mit einem argentinischen Journalisten.

Als der Reporter während einer Live-Übertragung den kolumbianischen Star Shakira entdeckte, unterbrach er kurzzeitig seinen Bericht, um ein Foto mit ihr zu machen.

Kurze Zeit später kehrte der Journalist auf Sendung zurück und kommentierte seine Aktion mit einem Augenzwinkern.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und sorgte bei vielen Nutzern für Lacher und Diskussionen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pakistans Premierminister sagt, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehenPakistans Premierminister sagt, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehenHeute, 11:51Der maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter MenschenDer maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter MenschenHeute, 11:28Adam Kadyrow zum zweiten Mal als 'Held von Tschetschenien' ausgezeichnetAdam Kadyrow zum zweiten Mal als 'Held von Tschetschenien' ausgezeichnetHeute, 07:21Zugverbindung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei in drei Jahren erwartetZugverbindung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei in drei Jahren erwartetHeute, 04:26Elon Musk wird der erste Billionär der WeltElon Musk wird der erste Billionär der WeltHeute, 03:13Tanz mit einer „Jacke am Kleiderbügel“ – ein Auftritt, der das Publikum begeisterte (Video)Tanz mit einer „Jacke am Kleiderbügel“ – ein Auftritt, der das Publikum begeisterte (Video)Heute, 00:00
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal