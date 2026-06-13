Aktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum Lachen

Vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ereignete sich ein amüsanter Vorfall mit einem argentinischen Journalisten.

Als der Reporter während einer Live-Übertragung den kolumbianischen Star Shakira entdeckte, unterbrach er kurzzeitig seinen Bericht, um ein Foto mit ihr zu machen.

Kurze Zeit später kehrte der Journalist auf Sendung zurück und kommentierte seine Aktion mit einem Augenzwinkern.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und sorgte bei vielen Nutzern für Lacher und Diskussionen.