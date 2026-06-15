Minix stellt Mini-PC ER939-AI Pro auf Basis der AMD Strix Halo Plattform vor

Während die Nachfrage nach kompakten Geräten auf dem Computertechnologiemarkt steigt, hat Minix sein neues Flaggschiff präsentiert — das Modell ER939-AI Pro. Dieser Mini-PC zieht die Aufmerksamkeit von Fachleuten nicht nur durch seine geringen Abmessungen, sondern auch durch technische Daten auf sich, die viele stationäre Workstations übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine Basis auf der AMD Strix Halo Plattform. Im Zentrum des Systems befindet sich der AMD Ryzen AI Max+ 395 Prozessor der neuesten Generation. Laut Ixbt.com bietet dieser Prozessor eine hohe Effizienz bei KI-Anwendungen und schweren Grafikaufgaben. Dies macht das Modell ER939-AI Pro nicht nur zu einem Büro-PC, sondern zu einem mobilen Werkzeug für professionelle Designer und Ingenieure.

Beispielloser Speicher und Geschwindigkeit

Bei der Speicherfrage gingen die Minix-Ingenieure keine Kompromisse ein. Das Gerät ist mit 128 GB LPDDR5X-8533 RAM ausgestattet. Dieser Wert gilt selbst für modernste Gaming-Laptops und Workstations als sehr hoch. Zur Datenspeicherung ist eine 2 TB SSD installiert, wobei Nutzer zusätzlich zwei M.2 2280 PCIe Gen4 x4 Slots nutzen können.

Optisch besitzt das Gerät ein silberweißes Metallgehäuse. Sein Volumen beträgt lediglich 2,75 Liter. Für eine bessere Handhabung haben die Hersteller an der Oberseite des Gehäuses einen speziellen Griff angebracht, was den Transport des Computers erheblich erleichtert.

Erweiterte Anschlüsse und Netzwerkfunktionen

Die Schnittstellen werden den Nutzer sicherlich beeindrucken. Das Gerät unterstützt die modernen Standards Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Ein wesentlicher Aspekt ist das Vorhandensein von zwei 10GbE-Netzwerkports, was für Server oder lokale Netzwerke mit großen Datenmengen äußerst nützlich ist.

Die Konnektivität wird über folgende Anschlüsse gewährleistet:

USB-C Port mit 40 Gbps Geschwindigkeit;

USB-A mit Unterstützung von bis zu 10 Gbps;

HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 Videoausgänge;

Slot für SD 4.0 UHS-II Speicherkarten;

3,5 mm Audio-Anschlüsse.

Auf dem Markt in Usbekistan sind Mini-PCs mit einer solchen Leistung besonders bei Videoschnitt-Experten und IT-Spezialisten beliebt. Es wird erwartet, dass der Minix ER939-AI Pro mit seiner Kompaktheit und Leistung ein ernsthafter Konkurrent für Geräte wie das Apple Mac Studio wird. Weitere Informationen zum offiziellen Verkaufsdatum und Preis werden noch erwartet.