Newcastle-Stars im Visier von Manchester United und Arsenal

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Newcastle-Stars im Visier von Manchester United und Arsenal

Die Transfergerüchte um Sandro Tonali und Bruno Guimaraes, die zu den profiliertesten Mittelfeldspielern der englischen Premier League zählen, haben eine neue Phase erreicht. Diese beiden Stützen des Newcastle-Kaders stehen im Fokus großer Vereine, doch Vereinslegenden fordern von den Spielern eine klare Entscheidung über ihre Zukunft. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

In einem Interview mit Goal.com forderte Newcastle-Legende Chris Waddle Sandro Tonali und Bruno Guimaraes auf, mutig zu sein und ihre Absichten offen zu erklären. Seiner Meinung nach sollten die Spieler oder ihre Berater entweder den Transfergerüchten ein Ende setzen oder offiziell den Wunsch nach einem Wechsel äußern. Derzeit zeigen Top-Klubs wie Manchester United, Arsenal und Manchester City ernsthaftes Interesse an den Spielern.

Die Rolle der Anführer und die Transferwahrscheinlichkeit

Der Brasilianer Bruno Guimaraes ist derzeit mit seiner Nationalmannschaft an den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2026 beteiligt. Der Abgang des Spielers, der zum Kapitän aufgestiegen ist, wäre für Newcastle zwangsläufig ein großer Verlust. Daher muss Cheftrainer Eddie Howe bereits jetzt nach einem würdigen Ersatz suchen, falls der brasilianische Star gehen möchte.

Auch der Italiener Sandro Tonali spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Spiels. Sein aggressives Spiel im Zentrum und seine Fähigkeit, Angriffe zu organisieren, sind für Newcastle von lebenswichtiger Bedeutung. Sollten Tonali oder Guimaraes verkauft werden, würde der Verein eine enorme Summe erhalten, doch ihr Ersetzen wäre nicht einfach.

Newcastle hat bereits Anthony Gordon für fast 70 Millionen Pfund an Barcelona verkauft. Dies zeigt zwar die Stabilität der finanziellen Lage des Vereins, lässt die Frage der Kaderverstärkung jedoch offen. Für das Sommer-Transferfenster 2026 wird Eddie Howe ein großes Budget zur Verfügung stehen, doch die Bindung der Hauptstars bleibt die Priorität.

Die Auswirkungen einer Saison ohne Europapokal

Nachdem Newcastle die letzte Saison auf dem 12. Platz beendet hat, wird der Verein in der nächsten Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Dieser Faktor könnte es erschweren, hochkarätige Spieler wie Sandro Tonali und Bruno Guimaraes zu halten. Es ist natürlich, dass der Wunsch, in der Champions League und anderen prestigeträchtigen Turnieren zu spielen, die Spieler dazu bewegt, Angebote von Clubs wie Manchester City oder Arsenal zu prüfen.

Chris Waddle betonte, dass das Schweigen der Spieler für die Fans und die Vereinsführung Unsicherheit schafft. Seiner Meinung nach sollten die Spieler die Gerüchte dementieren, falls sie grundlos sind, andernfalls sollten sie dem Verein ermöglichen, neue Pläne zu schmieden. Die Newcastle-Fans hoffen indes, dass ihre Lieblingsstars im St James' Park bleiben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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