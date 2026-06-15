Das mehrjährige Programm zur Modernisierung des Straßenbahnparks in der russischen Hauptstadt Moskau ist abgeschlossen. Laut Bürgermeister Sergej Sobjanin verkehren nun nur noch die modernsten Niederflurfahrzeuge mit Hochtechnologie in den Straßen der Stadt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen dieses seit 2017 durchgeführten Projekts wurden insgesamt über 600 Wagen der neuen Generation auf den Linien der Hauptstadt eingesetzt. Darunter befinden sich 464 dreisegmentige «Vityaz-Moskva» und 140 einsegmentige «Lvyonok-Moskva» Modelle. Es ist bemerkenswert, dass diese Fahrzeuge auf Bestellung der Stadtverwaltung in Russland selbst produziert wurden.

Komfort für Fahrgäste und digitale Lösungen

Das Hauptmerkmal der neuen Straßenbahnen ist ihr vollständiger Niederflurbau, was einen großen Komfort für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Fahrgäste mit Kinderwagen bietet. Die Wagen sind mit großzügigen Flächen, einem Klimatisierungssystem, USB-Ports zum Aufladen von Geräten sowie Medienbildschirmen für Stadtnachrichten ausgestattet.

Was die Kapazität betrifft, so kann das Modell «Vityaz-Moskva» bis zu 170 Passagiere gleichzeitig befördern, während der kleinere «Lvyonok-Moskva» bis zu 110 Passagiere aufnehmen kann. Dies ermöglicht es, die Transportlast auf den stark frequentierten Routen der Stadt erheblich zu reduzieren.

Autonomes Fahren und Zukunftspläne

Eine der technologisch wichtigsten Neuerungen ist, dass 120 Wagen im autonomen Modus fahren können. Diese Straßenbahnen können in Bereichen ohne Oberleitungen eine Strecke von bis zu 4 Kilometern zurücklegen. Dies stellt sicher, dass der Verkehr bei Notfällen oder Reparaturarbeiten nicht zum Erliegen kommt.

Der Modernisierungsprozess endet nicht mit der Erneuerung des Parks. Derzeit werden in den Straßen Moskaus vier fahrerlose Straßenbahnen getestet. Planmäßig sollen bis 2030 fast zwei Drittel des städtischen Straßenbahnparks vollständig automatisiert, also auf ein fahrerloses Steuerungssystem, umgestellt werden.

Dieses Projekt ist eine der größten Reformen des öffentlichen Verkehrs im GUS-Raum und zeigt, wie schnell sich die städtische Infrastruktur verändert. Moderne Straßenbahnen wirken sich durch ihre Umweltfreundlichkeit und geräuscharme Fahrt positiv auf das Stadtbild aus.