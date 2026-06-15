Ein wichtiger Testabschnitt in der Vakuumkammer des bemannten Transportschiffs Soyuz MS-29 wurde im Weltraumbahnhof Baikonur abgeschlossen. Nach Angaben der staatlichen Körperschaft Roskosmos wurde die Hermetik (Dichtigkeit) aller Raumschiffabteile und Bordsysteme automatisiert überprüft, wobei keine Mängel festgestellt wurden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Pneumovakuum-Tests begannen am 9. Juni dieses Jahres. Dieser Prozess ist von entscheidender Bedeutung, um zu bestätigen, dass das Raumschiff seine Integrität und den Innendruck unter extremen Bedingungen im offenen Weltraum, d. h. im Vakuum, beibehalten kann. Spezialisten stellten fest, dass jeder Teil des Schiffes den Sicherheitsanforderungen vollständig entspricht.

Nächste Schritte der Vorbereitung

Nach den erfolgreichen Tests wurde das Soyuz MS-29 Raumschiff in einen speziellen Arbeitsbereich überführt, um die Vorflugvorbereitungen fortzusetzen. Die Ingenieure werden nun mit der Überprüfung der Automatisierungssysteme der Triebwerksanlage und des Landemoduls beginnen. Diese Systeme sind für die orbitalen Manöver und den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verantwortlich.

Zudem wird in Kürze eine spezielle Kühlflüssigkeit (Wärmeträger) in das Thermalkontrollsystem gefüllt. Dies ist notwendig, um die Temperatur im Schiff stabil zu halten und eine Überhitzung der Geräte zu vermeiden. Der Vorbereitungsprozess umfasst nicht nur die Technik, sondern auch den Komfort der Besatzungsmitglieder.

Insbesondere werden Spezialisten die Kazbek-UM Sitze für die Kosmonauten einstellen und die persönliche Ausrüstung der Crew vorbereiten. Diese Sitze dienen dazu, die hohen Belastungen (Überlastung) während des Starts und der Landung zu dämpfen.

Flugtermin und Missionsziel

Laut Ixbt.com ist der gemeinsame Flug der Trägerrakete Soyuz-2.1a mit dem Raumschiff Soyuz MS-29 für den 14. Juli 2026 geplant. Die Mission soll die Mitglieder der 75. Hauptexpedition zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen.

Dieses Projekt, das auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan von Interesse ist, ist ein weiterer großer Schritt, der vom größten Kosmodrom unserer Region aus erfolgt. Jedes von Baikonur gestartete Schiff trägt dazu bei, die Erfahrung der Menschheit bei der Erforschung des Weltraums zu erweitern.