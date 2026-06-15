Fox Corporation erwirbt Roku-Streaming-Plattform für 22 Milliarden Dollar

Der US-Medienriese Fox Corporation hat die Übernahme von Roku angekündigt, um seine Position auf dem Streaming-Markt massiv zu stärken. Der Gesamtwert des Geschäfts beläuft sich auf etwa 22 Milliarden Dollar und umfasst eine Transaktion in Form von Bargeld und Aktien. Dieser Schritt wird als wichtiger Wendepunkt für Fox beim Übergang vom traditionellen Fernsehen zum digitalen Format erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Fox-Führung betonte, dass durch diesen Zusammenschluss das drittgrößte Fernsehunternehmen der USA entstehen wird. Der Deal vereint die führende Rolle von Fox bei Live-Sportübertragungen und Nachrichten mit dem umfassenden technologischen Ökosystem von Roku. Dies verschafft dem Unternehmen einen großen Vorteil, während sich die Gewohnheiten der Zuschauer beim Konsum von Videoinhalten ändern.

Eine neue Phase im Streaming- und Werbemarkt

Roku ist derzeit eine große Plattform, die über 100 Millionen Haushalte erreicht. Durch den direkten Zugang zu diesem Publikum plant Fox, noch attraktivere Angebote für Werbetreibende zu erstellen. Zudem werden der kostenlose Streaming-Dienst Tubi von Fox und die neu eingeführte Fox One-Plattform in Roku-Geräte integriert.

Fox-CEO Lachlan Murdoch bezeichnete diesen Kauf als einen "entscheidenden" Moment in der Geschichte des Unternehmens. Seinen Worten zufolge werden die Pionierrolle von Roku im Streaming-Bereich und die Erfahrung von Fox in der Content-Erstellung verschmelzen und das Wachstumsprofil des Unternehmens vollständig verändern. Diese Strategie dient dazu, die Abhängigkeit vom traditionellen Kabelfernsehen zu verringern.

Roku-Gründer und CEO Anthony Wood zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Vereinbarung und merkte an, dass die Zusammenarbeit mit Fox Innovationen beschleunigen und qualitativ hochwertigere Dienste für die Zuschauer ermöglichen werde. Zur Information: Fox hatte 2020 die Plattform Tubi für 440 Millionen Dollar erworben, was beweist, dass das Interesse des Unternehmens am digitalen Sektor bereits viel früher begann.

Die Vereinbarung wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen genehmigt, und es wird erwartet, dass alle rechtlichen Prozesse in der ersten Hälfte von 2027 abgeschlossen sein werden. Fox hat Kredite in Höhe von 12 Milliarden Dollar aufgenommen, um diesen Großkauf zu finanzieren. Dieser Deal könnte das Kräfteverhältnis nicht nur in Amerika, sondern auf dem gesamten globalen Medienmarkt erheblich beeinflussen.