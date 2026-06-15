Galactic Energy enthüllt Ursachen des Ceres-2 Raketencrashs

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Galactic Energy enthüllt Ursachen des Ceres-2 Raketencrashs

Das private chinesische Raumfahrtunternehmen Galactic Energy hat die technischen Untersuchungen zum gescheiterten Flug der Trägerrakete Ceres-2 (YY1) abgeschlossen. Die Spezialisten des Unternehmens identifizierten die Ursachen für die Fehlfunktion des Triebwerks der ersten Stufe und legten konkrete Pläne fest, um solche Fehler bei künftigen Missionen zu vermeiden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zur Erinnerung: Die Ceres-2 Rakete, die am 17. Januar dieses Jahres vom Weltraumbahnhof Szyusyuan gestartet wurde, erlitt kurz nach dem Start einen technischen Defekt. Aufgrund einer unerwarteten Anomalie nach dem Abheben verlor die Rakete an Höhe und stürzte in der Nähe der Startrampe ab. Infolge dieses Vorfalls wurden alle an Bord befindlichen kommerziellen Satelliten vollständig zerstört.

Ursachen der Fehlfunktion und durchgeführte Analysen

laut ixbt.com hat eine von Galactic Energy gebildete spezielle Arbeitsgruppe die Unfallursachen eingehend untersucht. In einer technischen Sitzung wurde bekannt gegeben, dass der Ausfallmechanismus des Triebwerks der ersten Stufe vollständig verstanden und dieser Fehler unter Laborbedingungen erfolgreich reproduziert werden konnte.

Die Analysen ergaben, dass das Problem mit einem spezifischen technischen Defekt zusammenhing, der die Stabilität der Rakete direkt beeinflusste. Die Ingenieure des Unternehmens entwickelten verbesserte Maßnahmen zur Behebung der Fehlfunktion und testeten deren Wirksamkeit. Dies wird dazu beitragen, das Sicherheitsniveau bei künftigen Flügen erheblich zu steigern.

Lehren für die private Astronautik

Vertreter von Galactic Energy betonen, dass die schmerzhafte Erfahrung eine wichtige Lektion für das Unternehmen war. In der privaten Raumfahrtindustrie wird jeder Misserfolg als Chance zur weiteren Perfektionierung der Technologien gesehen. Das Unternehmen verspricht, alle Risiken bei künftigen Starts zu minimieren.

Derzeit beabsichtigt das Unternehmen nicht, das Ceres-2-Projekt einzustellen; im Gegenteil, es bereitet neue Flüge vor, indem die identifizierten Mängel behoben werden. Chinas privater Raumfahrtsektor entwickelt sich in den letzten Jahren rasant, und Startups wie Galactic Energy streben danach, ihre Position auf dem globalen Markt zu festigen.

Dieses Ereignis geschah zu einer Zeit, in der der Wettbewerb auf dem Markt für den Transport kommerzieller Satelliten zugenommen hat. Dennoch wird die offene und transparente Untersuchung des Unternehmens als wichtiger Schritt gewertet, um das Vertrauen von Investoren und Partnern zu erhalten.

Galactic EnergyCeres-2WeltraumRaketeChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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