Indisches Startup Sarvam wird nach 234 Millionen Dollar Investment zum Unicorn

Das in Bengaluru, Indien, ansässige AI-Startup Sarvam hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 234 Millionen Dollar eingesammelt, wodurch die Gesamtbewertung des Unternehmens auf 1,5 Milliarden Dollar stieg. Dieser Erfolg macht das Unternehmen zum neuesten AI-„Unicorn“ Indiens. Diese Investitionsrunde erfolgte zu einer Zeit, in der Staaten und Großkonzerne weltweit versuchen, die Kontrolle über kritische Technologien und Recheninfrastrukturen zu gewinnen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Eine führende Rolle unter den Investoren spielte HCLTech, ein Tochterunternehmen des HCL Group Konglomerats, das 150 Millionen Dollar in das Projekt investierte. Zudem beteiligten sich renommierte Venture-Fonds wie Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures und Peak XV Partners an dieser Runde. Sarvam strebt nun an, in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde insgesamt 300 Millionen Dollar zu sammeln.

Souveräne AI und nationale Interessen

Hinter dieser massiven Investition steckt nicht nur kommerzieller Profit, sondern auch das Konzept der „souveränen AI“. Wie viele andere Länder möchte auch Indien die Abhängigkeit von fortschrittlichen Modellen und der sie antreibenden Rechenleistung verringern. Sarvam konzentriert sich speziell auf die Entwicklung von Modellen, die an lokale Sprachen und die spezifischen Bedürfnisse Indiens angepasst sind.

Derzeit werden die Produkte des Unternehmens in strategischen Bereichen wie dem Bankwesen, Versicherungen, staatlichen Diensten und sogar der Verteidigung eingesetzt. Die Partnerschaft mit HCLTech eröffnet Sarvam enorme Möglichkeiten: Das Startup plant, seine intelligenten Modelle mit dem umfangreichen Kundenstamm, den Engineering-Ressourcen und den Software-Assets von HCLTech zu kombinieren, um die Marktdurchdringung zu erhöhen.

Globaler Wettbewerb und geopolitische Einschränkungen

Laut ixbt.com ist Indien zwar der zweitgrößte Markt nach den USA für Giganten wie OpenAI und Anthropic, doch es gibt im Land nur wenige Unternehmen, die eigene starke Basismodelle entwickeln. Aufgrund hoher Rechenkosten und eines begrenzten Zugangs zu Kapital haben indische Startups Schwierigkeiten, mit den finanzstarken Konkurrenten aus den USA und China zu konkurrieren.

Dass Anthropic kürzlich auf Verlangen der US-Regierung den Zugang zu seinen neuesten Modellen Fable 5 und Mythos 5 für Ausländer gesperrt hat, bestätigt erneut die geopolitischen Risiken in diesem Bereich. Solche Einschränkungen zeigen, wie wichtig die Entwicklung lokaler und unabhängiger Technologien ist. Projekte wie Sarvam dienen genau dazu, diese Lücke zu schließen.

Die neu eingeworbenen Mittel werden in die Forschung in den Bereichen agentische AI, Programmierung und Cybersicherheit fließen. Zudem beabsichtigt das Unternehmen, seine Recheninfrastruktur zu erweitern und die Implementierung von Technologien in verschiedenen Industriezweigen zu steigern.