T-Bank, eine der größten Finanzorganisationen Russlands, hat in seiner mobilen App eine spezielle Vitrine für die Suche und den Kauf von Neubauten (Novostroyka) eingeführt. Diese Neuerung erweitert das Ökosystem der Bank weiter und ermöglicht es den Nutzern, Immobilienangebote direkt in der App zu prüfen. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der neue Service kombiniert Angebote von Bauunternehmen mit den eigenen Finanzprodukten der Bank. Dies ermöglicht es Kunden, nicht nur ein Haus auszuwählen, sondern auch Finanzierungsfragen auf einer einzigen Plattform zu lösen. Derzeit können über die Plattform mehr als 32.000 Objekte in Moskau und der Region Moskau gefunden werden.

Partner und geografische Abdeckung

Im Rahmen des Projekts ist T-Bank Partnerschaften mit führenden russischen Entwicklern eingegangen. Laut ixbt.com enthält der Service-Katalog Projekte großer Bauunternehmen wie PIK, Etalon, Brusnika, Sadovoye Kolso, Plus Development, Stenoy, Granard und A101.

Bankvertreter betonten, dass diese Liste noch nicht endgültig ist. Zukünftig ist geplant, die Anzahl der Objekte im Katalog durch die Erweiterung der Servicegeografie und die Gewinnung neuer Partner erheblich zu steigern. Dies wird den Kauf von Neubauten auch für Nutzer in anderen russischen Großstädten erleichtern.

Nutzung des Dienstes

Der neue Service ist im Bereich „Gorod“ (Stadt) der T-Bank mobilen App zu finden. Zudem können Nutzer über die Suchanfrage „Kupit kvartiru“ (Wohnung kaufen) direkt zur Vitrine für Neubauten gelangen.

Der Kaufprozess basiert auf einem vereinfachten Mechanismus: Der Kunde wählt ein gewünschtes Objekt aus und stellt über die App einen Antrag. Anschließend kontaktiert ein Manager des Partnerunternehmens den Kunden, um die weiteren Schritte der Transaktion zu koordinieren. Solche digitalen Lösungen tragen zur Erhöhung der Transparenz auf dem Immobilienmarkt bei.

Auch im usbekischen Bankensystem ist in den letzten Jahren ein Trend zur Bereitstellung verschiedener Ökosystem-Dienste über mobile Apps zu beobachten. Die Erfahrung von T-Bank zeigt, dass Banking-Apps nicht mehr nur für Geldtransfers, sondern zunehmend zum Hauptinstrument für lebenswichtige Bedürfnisse, einschließlich des Hauskaufs, werden.