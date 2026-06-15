Schock in Indien: Mann lebt seit 5 Jahren im Stehen (Video)

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Schock in Indien: Mann lebt seit 5 Jahren im Stehen (Video)

Der Inder Daulat Giri Ji Maharaj lebt seit fünf Jahren keine einzige Minute im Sitzen, um seine Seele zu reinigen und dem Gott Shiva näher zu kommen, berichtet Taaza TV.

Er folgt der alten spirituellen Praxis „Khada Tapasya“. Laut seinem Gelübde muss er 12 Jahre lang ununterbrochen stehen. In hinduistischen Traditionen soll eine solch strenge Askese spirituelle Kraft verleihen und helfen, dem Göttlichen näher zu kommen.

Seit Beginn dieser Praxis hat Maharaj weder gesessen noch seine Beine ausgestreckt. Er schläft sogar im Stehen, wobei ihm eine spezielle Stützvorrichtung hilft, das Gleichgewicht zu halten.

Die jahrelange körperliche Belastung hat jedoch seine Gesundheit schwer beeinträchtigt. Seine Beine sind stark geschwollen und schwarz verfärbt, und die Durchblutung hat sich deutlich verschlechtert.

Dennoch bleibt er seinem Gelübde treu. Freiwillige am örtlichen Tempel überwachen seinen Zustand, tragen heilende Salben auf seine Beine auf und leisten die notwendige Pflege.

Es heißt, dass Daulat Giri Ji Maharaj noch sieben weitere Jahre stehen muss, um diese spirituelle Praxis vollständig abzuschließen.

Daulat Giri Ji MaharajIndienShivaTaaza TV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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