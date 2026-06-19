SpaceX baut riesiges 1,8-Milliarden-Dollar-Starship-Zentrum in Florida

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SpaceX baut riesiges 1,8-Milliarden-Dollar-Starship-Zentrum in Florida

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk macht einen riesigen Schritt zur Erweiterung seines leistungsstärksten Raketensystems, dem Starship-Projekt. Das Unternehmen plant, fast 1,8 Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur im Bundesstaat Florida zu investieren. Dieses Projekt wird nicht nur die technologische Basis stärken, sondern auch hunderte neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com besteht der Hauptteil des Großprojekts aus neuen Startrampen und einem riesigen Montagekomplex namens Gigabay. Dieser Komplex wird als Zentrum für die Montage und Wartung von Raketen dienen. Er wird zur wichtigsten Produktions- und Startkette für SpaceX an der US-Ostküste.

Der Gigabay-Komplex und die Produktionsgeschwindigkeit

Das Gigabay-Projekt ist speziell darauf ausgelegt, die Serienproduktion von Starship-Raketen drastisch zu steigern. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Raketen im Fließbandverfahren herzustellen, die Startkosten zu senken und die Flugfrequenz zu maximieren. Diese Aktualisierungen sind der nächste wichtige Schritt, um das Starship-System in einen voll einsatzfähigen Zustand zu versetzen.

Der Bau der neuen Infrastruktur wird auch erhebliche Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft haben. Berechnungen zufolge werden im Zuge der Umsetzung des Projekts in Florida fast 600 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Fachkräfte im High-Tech-Sektor und stärkt die Position von SpaceX in der Region weiter.

Logistik und Zukunftspläne

Die Errichtung des neuen Zentrums wird auch die Logistik erheblich vereinfachen. Die Montage von Raketen in unmittelbarer Nähe zum Startplatz reduziert die Transportkosten und verkürzt die Vorbereitungszeit für Missionen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der langfristigen Strategie von SpaceX für Flüge zum Mond und zum Mars.

Gleichzeitig schützt SpaceX nicht nur seine terrestrische Infrastruktur, sondern auch seine Interessen im Weltraum. Zuvor kritisierte das Unternehmen die Pläne der Europäischen Union zur Neuverteilung von Satellitenfrequenzen. Laut Unternehmensvertretern könnten solche Einschränkungen die Entwicklung der direkten Satellitenkommunikation für Nutzer behindern.

Insgesamt belegt diese Investition von 1,8 Milliarden Dollar in Florida die Absicht von SpaceX, die Führung im Wettlauf ins All zu behaupten. Es wird erwartet, dass der Erfolg des Starship-Projekts die Möglichkeiten der Weltraumfahrt nicht nur für das Unternehmen, sondern für die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe heben wird.

SpaceXStarshipElon MuskTechnologieWeltraum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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