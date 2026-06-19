Russland führt einheitliches universelles QR-Code-System ein: Zahlungen werden einfacher

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Russland führt einheitliches universelles QR-Code-System ein: Zahlungen werden einfacher

Auf dem russischen Finanzmarkt wird eine neue Regelung eingeführt, um das digitale Zahlungssystem zu vereinfachen und den Wettbewerb zwischen den Banken zu stärken. Ab dem 1. September dieses Jahres wird an allen Verkaufsstellen und Gastronomiebetrieben des Landes ein einheitliches universelles QR-Code-System für bargeldlose Abrechnungen eingeführt. Das entsprechende Bundesgesetz, das diese Neuerung vorsieht, wurde bereits unterzeichnet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit sind an den Kassen russischer Geschäfte und Cafés oft mehrere QR-Codes verschiedener Banken zu sehen. Dies führt zu Unannehmlichkeiten für die Kunden, die manuell nach dem Code suchen müssen, der zu ihrer Bank-App passt. Das neue System wird diesen Prozess maximal optimieren.

Einziger Betreiber und technische Vorteile

Als Betreiber des neuen Systems wurde das Nationale Zahlungssystem für Karten (NSPK) benannt. Laut dem Bericht von ixbt.com muss der Kunde nun nur noch einen einzigen Code am Tresen scannen. Anschließend kann der Nutzer auf seinem Smartphone-Bildschirm die Bank auswählen, über die die Zahlung abgewickelt werden soll. Dies spart Zeit und beugt Verwechslungen vor.

Der Abgeordnete der Staatsduma, Aleksandr Demin, betonte, dass die Einführung des universellen QR-Codes nicht nur den Bürgern Erleichterungen bringt, sondern auch den Wettbewerb zwischen den Banken im Acquiring-Markt auf eine neue Stufe heben wird. Dies soll zu einer Steigerung der Servicequalität führen.

Vorteile für Unternehmer und den Markt

Die neue Regelung bietet auch Vertretern kleiner und mittlerer Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Unternehmer sind nicht mehr an einen einzigen Zahlungsanbieter gebunden, was die Finanzkosten senkt und das System flexibler macht. Zudem entfällt die Notwendigkeit, verschiedene Bankensysteme separat zu integrieren.

Auch auf dem usbekischen Finanzmarkt gewinnen QR-Code-Zahlungen in den letzten Jahren an Popularität. Diese Erfahrung in Russland könnte als wichtiges Beispiel für die Verbesserung der digitalen Zahlungsinfrastruktur auf regionaler Ebene dienen. Letztendlich wird die Unifizierung der Zahlungssysteme nicht nur den Binnenmarkt, sondern auch grenzüberschreitende Abrechnungen erleichtern.

RusslandQR-CodeTechnologieBankwesenZahlungssystem
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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