Erstellung einer IMEI-Datenbank in Russland: Müssen Bürger ihre Telefone registrieren?

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Erstellung einer IMEI-Datenbank in Russland: Müssen Bürger ihre Telefone registrieren?

Das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation (Minsifri) hat neue Rechtsnormen zur Erstellung einer einheitlichen Datenbank für IMEI-Codes von Mobilgeräten präzisiert. Diese Initiative, die im Rahmen des zweiten Maßnahmenpakets zur Bekämpfung der Cyberkriminalität verabschiedet wurde, führte in sozialen Netzwerken zu verschiedenen Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Insbesondere verbreiteten sich Meldungen, dass Bürger ihre Smartphones obligatorisch „registrieren“ müssten. Dies berichtet Ixbt.com Bericht berichtet.

Laut offizieller Erklärung des Ministeriums entsprechen die Gerüchte, dass eine Massenregistrierung von Geräten durch einfache Nutzer erforderlich sei, nicht der Wahrheit. Laut ixbt.com soll der Prozess der Bildung der IMEI-Datenbank automatisiert und ohne direkte Beteiligung der Bürger erfolgen. Dies schafft keine zusätzlichen bürokratischen Hürden für die Nutzer.

Woher stammen die Daten?

Als Hauptquellen für die Befüllung der IMEI-Code-Datenbank werden Mobilfunkbetreiber und der Föderale Zolldienst festgelegt. Das heißt, wenn ein Gerät zum ersten Mal im Netzwerk aktiviert wird, übermitteln die Betreiber die Daten an die Datenbank, oder sie werden von den Zollbehörden erfasst, wenn das Smartphone offiziell ins Land eingeführt wird. Derzeit werden die Funktionsmechanismen und genauen Parameter dieses Systems durch spezielle untergesetzliche Dokumente ausgearbeitet.

Nur in einem Fall kann der Nutzer das Gerät persönlich registrieren: wenn das Smartphone für den persönlichen Gebrauch im Ausland gekauft wurde. Auch in diesem Fall wird angegeben, dass dies keine Verpflichtung ist, sondern ein freiwilliger Prozess, der über das Portal „Gosuslugi“ nach Wunsch des Nutzers erfolgt.

Zweck der einheitlichen Datenbank

Spezialisten von Minsifri erklären, dass diese Maßnahme mehrere strategische Ziele verfolgt. Erstens hilft sie, den Handel mit illegal eingeführten (Schmuggelware) Smartphones und Tablets einzuschränken. Zweitens verhindert sie die Nutzung von Kommunikationsmitteln durch Kriminelle, die Identifikatoren ändern (IMEI-Kloning).

Es wurde zudem betont, dass dieses System eine wichtige Rolle bei Sicherheitsfragen spielt. Insbesondere werden genaue Daten über aktive Geräte im Netzwerk genutzt, um Schutzsysteme gegen unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) zu verbessern. Ähnliche technologische Kontrollmaßnahmen wurden bereits vor einigen Jahren in Usbekistan eingeführt und sind zu einem wichtigen Instrument zur Regulierung des Marktes für Mobilgeräte geworden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Regelungen in Russland für Smartphone-Besitzer im Alltag keine Schwierigkeiten verursachen werden. Im Gegenteil, diese Maßnahme ist ein systematischer Schritt zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zur Bereinigung des Marktes von „Grauimporten“.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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