Kurier wegen Millionenverdienst durch Prüfungsbetrug für Studenten gefängnis

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Kurier wegen Millionenverdienst durch Prüfungsbetrug für Studenten gefängnis

Ein Amazon-Kurier in Großbritannien wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, nachdem er fast 3,1 Millionen Dollar (2,4 Millionen Pfund) verdient hatte, indem er Prüfungen und Kursarbeiten für Studenten schrieb, berichtet die BBC.

Berichten zufolge arbeitete der 43-jährige Shahid Adnan, der einen Doktortitel (PhD) in Philosophie besitzt, als Kurier und bot Studenten gegen Bezahlung verschiedene Dienstleistungen an.

Dabei erledigte er Tests, schrieb Kursarbeiten und verlangte für einige Aufträge bis zu 18.000 Dollar.

Dieses kriminelle System wurde 2023 zufällig aufgedeckt, als eine Studentin einen USB-Stick mit ihrer Kursarbeit bei einem Lehrer abgab. Bei einer Standardprüfung stellte der Lehrer fest, dass sich auf dem Gerät auch Logins und Passwörter für das Universitätssystem befanden.

Dies ermöglichte es Shahid Adnan, im Namen der Studenten auf das System zuzugreifen und deren akademische Arbeiten zu erledigen.

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei eine große Menge an Bargeld in seinem Haus. Zudem wurde bekannt, dass über 3,1 Millionen Dollar auf seinen Bankkonten lagen.

Ersten Informationen zufolge könnte der Kurier akademische Arbeiten für mindestens 124 Studenten an Universitäten weltweit erledigt haben.

Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen in diesem Fall an.

AmazonGroßbritannienShahid AdnanBBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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