Der Turiner Juventus Club hat die Verhandlungen über den Transfer von Paris Saint-Germain-Stürmer Randal Kolo Muani offiziell wieder aufgenommen. Der italienische Gigant hat den französischen Forward als eines seiner Hauptziele für das Sommertransferfenster festgelegt. Goal.com berichtet dies unter Berufung auf Informationen der Gazzetta. Goal.com berichtet darüber.

Der neue CEO des Clubs, Giovanni Carnevali, ergreift die Initiative, um dieses Geschäft zu realisieren. Berichten zufolge wird erwartet, dass die herzlichen Beziehungen zwischen Carnevali und dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, den Transfer beschleunigen. Zuvor konnten sich die Parteien am Ende des letzten Transferfensters nicht einigen, doch die aktuelle Situation wird wesentlich positiver bewertet.

Turin ist Randal Kolo Muani nicht fremd. Im Jahr 2025 Juventus spielte er auf Leihbasis für sechs Monate und hinterließ einen guten Eindruck. Damals gelang es dem Stürmer, 10 Tore zu erzielen, und er passte sich schnell in das Teamgefüge ein. Daher hält der Trainerstab seine Rückkehr für die beste Option, um die Offensivkraft des Teams zu steigern.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Die Pariser bewerten ihren Stürmer mit etwa 30 Millionen Euro.möchte den Transfer unter bestimmten Bedingungen durchführen, um die finanzielle Belastung zu verringern. Nach dem vorgeschlagenen Modell wird der Spieler zunächst ausgeliehen, wobei eine Kaufverpflichtung in den Vertrag aufgenommen wird.

Randal Kolo Muani verbrachte einen Teil der letzten Saison auf Leihbasis beim englischen Club Tottenham. Seine Zeit in London verlief jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft — er erzielte in allen Wettbewerben nur 5 Tore. Dennoch vertraut die Führung des Turiner Clubs weiterhin auf den Spieler, basierend auf seiner Serie-A-Erfahrung und seinen früheren Erfolgen.

Cheftrainer Luciano Spalletti hat eine Verstärkung des Wettbewerbs in der Offensive gefordert. Nach Ansicht des Spezialisten benötigt das Team mindestens zwei hochkarätige Mittelstürmer. Während Randal Kolo Muani das Hauptziel bleibt, prüft der Verein auch die Verlängerung des Vertrags von Dusan Vlahovic. Trotz Unstimmigkeiten unter der vorherigen Führung könnten die Verhandlungen mit dem serbischen Stürmer wieder aufgenommen werden.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, Juventus wird nicht nur einen erfahrenen Stürmer gewinnen, sondern auch die taktischen Möglichkeiten in der Offensive erweitern. Die Schnelligkeit und Vielseitigkeit des französischen Spielers passen ideal in Spallettis System. In den nächsten Tagen wird ein abschließendes Treffen zwischen den Vereinen erwartet, um die Transferdetails zu klären.