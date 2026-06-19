Ugreen, eine der weltweit führenden Marken für Zubehör, hat offiziell sein neues magnetisches kabelloses Ladegerät mit einer Leistung von 25W vorgestellt. Das Gadget zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur für moderne iPhone-Smartphones, sondern auch für beliebte Android-Marken und kabellose Kopfhörer konzipiert ist. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Gerät besticht durch sein kompaktes Design: Das Gehäuse ist nur 10,3 mm dick und wiegt etwa 83 Gramm. Trotz seiner Kompaktheit verspricht es eine hohe Leistung. Nach Angaben des Herstellers kann dieses Zubehör sogar das noch nicht auf dem Markt befindliche iPhone 17 Pro Max innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufladen.

Technische Daten und Sicherheitssystem

Der Hauptvorteil des Geräts ist sein starkes Magnetsystem. In der Konstruktion wurden Magnete vom Typ N48H verwendet, die eine Zugkraft von bis zu 8N gewährleisten. Dies stellt sicher, dass das Smartphone fest auf dem Ladegerät sitzt und der Stromübertragungsprozess nicht unterbrochen wird. Zudem wird für Apple-Nutzer eine spezielle Ladeanimation im iOS-System unterstützt.

Um Überhitzung zu vermeiden, haben Ugreen-Ingenieure das Thermal Guard-System implementiert. Dieses System leitet Wärme mithilfe einer mehrschichtigen Struktur aus einer Aluminiumlegierung und speziellen magnetischen Elementen effektiv ab. Zur Gewährleistung der Sicherheit schaltet das Gerät automatisch in einen Energiesparmodus, sobald die Ladung des Smartphones 80 Prozent erreicht, was die Lebensdauer des Akkus verlängert.

Kompatibilität und Preis

Dieses Ladegerät ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, darunter:

alle neuen Modelle ab der iPhone 12 Serie;

Apple AirPods kabellose Kopfhörer;

Kopfhörer von Xiaomi und Samsung, die magnetisches Laden unterstützen.

Im Lieferumfang ist zudem ein 1,5 Meter langes, strapazierfähiges nylonumflochtenes Kabel enthalten. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Smartphone während des Ladevorgangs ungehindert zu nutzen. Laut ixbt.com liegt der Preis des neuen Produkts auf dem chinesischen Markt bei etwa 139 Yuan oder rund 20 US-Dollar.

In Anbetracht der großen Popularität der Marke Ugreen auf dem usbekischen Markt ist zu erwarten, dass dieses erschwingliche und hochwertige Zubehör bald in lokalen Geschäften erhältlich sein wird. Dies ist besonders für Nutzer attraktiv, die eine günstigere und qualitativ hochwertige Alternative zu Original-Apple-Zubehör suchen.