Nico Williams, der Starstürmer der spanischen Nationalmannschaft und des Athletic Club, hat allen Gerüchten über seine Zukunft ein Ende gesetzt. Der Spieler, der im letzten Sommer ein Hauptziel des FC Barcelona war, gab bekannt, dass er bis zum Ende seiner Karriere bei seinem geliebten Athletic Club bleiben möchte. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Williams, der sich derzeit im Lager der spanischen Nationalmannschaft für die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026 befindet, bekräftigte erneut seine Loyalität. Obwohl er seinen Vertrag im letzten Sommer bis 2035 verlängert hat, erklärte er seine Bereitschaft, länger in Bilbao zu bleiben und sogar seine gesamte Karriere bei diesem Team zu verbringen.

Ein Symbol für Loyalität und Dankbarkeit

In einem Interview mit der Sendung El Larguero von Cadena Ser sprach Nico Williams offen über seine Liebe zum Verein. Er betonte, dass sein Hauptziel darin bestehe, den Fans, die ihn in schweren Zeiten unterstützt haben, seinen Dank zu zeigen. Der Fußballer sagte, dass er sich in Bilbao sehr wohl fühle und das Team niemals verlassen würde, sofern die Vereinsführung nicht widerspricht.

"Ich bin beim Athletic Club sehr glücklich. Ich möchte die Liebe, die mir die Fans entgegenbringen, durch meine Leistung auf dem Platz zurückgeben. Wenn ich könnte, würde ich sofort einen Lebenslangvertrag unterschreiben. Im Fußball kann alles passieren, aber mein persönlicher Wunsch ist es, bis zum Ende meiner Karriere hier zu bleiben", betonte der 22-jährige Flügelspieler.

Verletzungen und Genesungsprozess

Die aktuelle Saison gestaltet sich für Nico Williams schwierig. Aufgrund einer langwierigen Osteitis pubis (Schambeinentzündung) musste der Spieler wichtige Spiele in den europäischen Wettbewerben auslassen. Zudem konnte er wegen Muskelproblemen an den La-Liga-Spielen gegen Espanyol, Celta Vigo und Real Madrid nicht teilnehmen.

Laut Williams sind solche Verletzungen psychisch belastend. "Pubalgie ist eine sehr frustrierende Verletzung. An einem Tag fühlt man sich gut, am nächsten Tag kommen die Schmerzen zurück. Jetzt ist dieses Problem überwunden, aber ich muss aufgrund der Muskelermüdung vorsichtig bleiben", sagt er.

Der Trainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hat volles Verständnis für die Situation des Spielers und schenkt ihm weiterhin sein Vertrauen. Der Trainer gewährt Williams ausreichend Spielzeit in der Nationalmannschaft, um seinen Rhythmus wiederzufinden. Dies ist entscheidend, damit der Spieler sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft zu seiner alten Form zurückfindet.

Die Aussage von Nico Williams ist ein unerwarteter Schlag für Barcelona und andere europäische Top-Klubs. Gemäß der Tradition des baskischen Vereins bestehen die Kader hauptsächlich aus lokalen Talenten, und die Entscheidung von Williams beweist erneut, wie stark das interne Gefüge des Clubs ist.