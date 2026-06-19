Die deutsche Fußballlegende Thomas Müller hat der Führung des FC Bayern München empfohlen, das junge Talent der Schweizer Nationalmannschaft, Johan Manzambi, genau zu beobachten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der derzeit bei der Weltmeisterschaft glänzt, erregt mit seinem beeindruckenden Spiel die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Manzambi, der sich beim SC Freiburg in der Bundesliga bewährt hat, wurde im Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina zum wahren Helden. In der Begegnung im SoFi Stadium in Los Angeles erzielte der eingewechselte Spieler einen Doppelpack, sicherte den 4:1-Sieg seines Teams und wurde zum Man of the Match gewählt.

Während seiner Tätigkeit als Experte bei MagentaTV lobte Müller das Potenzial des jungen Talents. "Ich denke, er ist ein Spieler — setzen wir das ruhig in die Schlagzeilen — den der FC Bayern unbedingt beobachten muss", betonte die Legende des Münchner Klubs.

Der Erfolg des neuen Stars in der Bundesliga

Manzambis Erfolg ist kein Zufall. In der vergangenen Saison kam er für Freiburg in 47 Spielen aller Wettbewerbe zum Einsatz und war an 16 Toren direkt beteiligt (Tore + Vorlagen). Dieser Wert belegt nicht nur seine Offensivqualitäten, sondern auch seine Konstanz.

Laut Goal.com läuft der Vertrag des Spielers mit seinem aktuellen Verein bis 2030. Daher müsste Bayern oder ein anderer Verein eine beträchtliche Ablösesumme zahlen, wenn sie ihn verpflichten wollen. Bisher antwortet der Spieler zurückhaltend auf Fragen zu seiner Zukunft.

"Ich bin immer noch Teil von Freiburg und konzentriere mich voll und ganz auf die Weltmeisterschaft. Ich weiß noch nicht, was in der nächsten Saison passieren wird", sagte Manzambi als Reaktion auf Müllers Vorschlag. Der junge Star reagierte lachend auf die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum Münchner Klub.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat derzeit nach zwei Gruppenspielen vier Punkte gesammelt und gute Chancen, in die Play-off-Runde einzuziehen. Die Frage nach dem ersten Platz in der Gruppe wird im letzten Gruppenspiel gegen Kanada entschieden. Sollte Manzambi auch in diesem Spiel überzeugen, wird sein Marktwert zweifellos weiter steigen.