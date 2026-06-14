Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme

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Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme

Das neueste Software-Update One UI 8.5, das vom südkoreanischen Unternehmen Samsung veröffentlicht wurde, hat bei Besitzern von Smartphones der Galaxy S23-Serie für unerwarteten Ärger gesorgt. Anstatt neuer Funktionen und Systemoptimierungen beklagen viele Nutzer technische Defekte auf ihren Gerätebildschirmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen des bekannten Insiders Abhishek Yadav haben Nutzer, die das Update installiert haben, das Auftreten vertikaler grüner und rosa Linien auf dem Display festgestellt. Dieses Problem ist bei Samsung-Flaggschiffen nicht unbekannt, doch die Tatsache, dass es nach einem Software-Update massenhaft auftritt, sorgt in der Öffentlichkeit für Besorgnis.

Kosten für Bildschirmtausch und Service

Bisher tritt dieses Problem nicht bei allen Geräten auf, aber die Reparatur betroffener Smartphones kann recht teuer werden. Berichten zufolge verlangen Servicezentren für den Austausch des Bildschirms bei Geräten außerhalb der Garantiezeit etwa 205 USD.

Wie die Publikation ixbt.com schreibt, gaben einige Nutzer an, dass solche Linien bereits vor der Installation von One UI 8.5 aufgetreten seien. Dies deutet darauf hin, dass das Problem möglicherweise nicht nur in der Software liegt, sondern dass die Hardwarekomponenten der neuen Systemlast nicht standhalten können.

Darüber hinaus berichtete eine Gruppe von Nutzern, die das Update installiert haben, dass die Akkulaufzeit des Smartphones deutlich gesunken ist, was bedeutet, dass der Akku schneller entladen wird. Solche Fälle werden normalerweise durch kleine Fehler in der neuen Systemversion verursacht und dürften mit zukünftigen Patches behoben werden.

Expertenrat

Experten raten Nutzern der Modelle Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra derzeit dazu, mit der Installation des Updates zu warten. Wenn Ihr Smartphone derzeit einwandfrei funktioniert, ist es besser zu warten, bis das Unternehmen eine offizielle Stellungnahme abgibt.

Zur Erinnerung: Abhishek Yadav hat seine Zuverlässigkeit bereits früher durch die Bereitstellung präziser Informationen über die Xiaomi Mi 10T-Serie unter Beweis gestellt. Samsung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu dieser Situation abgegeben, aber die zunehmenden Nutzerbeschwerden könnten das Unternehmen dazu zwingen, ein kostenloses Reparaturprogramm zu starten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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