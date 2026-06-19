KI-Wettlauf treibt Preise für Serverkomponenten steil nach oben

·16·Technologie
KI-Wettlauf treibt Preise für Serverkomponenten steil nach oben

Der beispiellose Anstieg der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (AI) und Hochleistungsrechnersystemen auf dem globalen Technologiemarkt hat begonnen, die Preise für notwendige Serverkomponenten direkt zu beeinflussen. Insbesondere führende Hersteller von Aluminium-Elektrolytkondensatoren, einem kritischen Bestandteil von Server- und Energiesystemen, haben Preiserhöhungen angekündigt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die japanischen Giganten dieser Branche — Nippon Chemi-Con und Nichicon — gaben bekannt, dass sie ihre Produktpreise erheblich anheben werden. Laut Ixbt.com hat Nichicon, der weltweit zweitgrößte Lieferant, seine Kunden bereits über Preissteigerungen für alle Produktarten informiert. Es wird erwartet, dass diese Situation eine neue Preiswelle in der gesamten Elektronikindustrie auslöst.

Hauptgründe für die Preissteigerungen

Experten merkten an, dass zunächst ein Anstieg von etwa 9–12 % erwartet wurde, doch neuesten Daten zufolge könnte die Steigerungsrate 10–15 % erreichen. Diese Änderungen beeinflussen nicht nur die Kosten der Fertigprodukte, sondern auch die Strategien konkurrierender Hersteller in Taiwan und anderen Regionen, die in den kommenden Monaten ebenfalls ihre Preise anpassen werden.

Mehrere externe Faktoren führen zu diesem steilen Preisanstieg. Erstens hat sich die Lage auf dem Rohstoffmarkt verschlechtert: Chemische Materialien sind im Vergleich zu früher um 30–40 % teurer geworden, und Metallrohstoffe stiegen im Durchschnitt um 10 %. Zudem sind die Produktionskosten für Aluminiumfolie erheblich gestiegen.

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die globale Inflation, zusammen mit steigenden Strompreisen, setzen die Hersteller zusätzlich unter Druck. Laut Vertretern von Nichicon ließen die begrenzten Produktionskapazitäten und die extrem hohe Nachfrage nach Servern keine andere Wahl als eine Preisanpassung.

Kettenreaktion in der Industrie

Der Preisanstieg bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren ist Teil einer Kettenreaktion in der Elektronikindustrie. Zuvor wurde ein ähnliches Wachstum auf dem Markt für Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCC) und Tantal-Kondensatoren beobachtet. Dies erhöht die Kosten für den Aufbau von Rechenzentren (DPC) und Cloud-Technologie-Infrastrukturen.

Diese Änderungen könnten sich auch indirekt auf den Markt in Usbekistan auswirken. Während die Digitalisierungsprozesse im Land voranschreiten und lokale Serverparks erweitert werden, ist es wahrscheinlich, dass die Verteuerung der Komponenten den Endpreis von Netzwerkgeräten beeinflusst. Taiwanesische Lieferanten planen den Übergang zu einer neuen Preispolitik ab Juni und Juli.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der AI-Technologien nicht nur den Softwaremarkt, sondern auch den Hardwaremarkt grundlegend verändert. Die Instabilität der Rohstoffpreise und die ungebrochene Nachfrage nach High-Tech-Geräten deuten darauf hin, dass die Preise für Komponenten in naher Zukunft weiter steigen könnten.

TechnologieServerKünstliche IntelligenzNichiconElektronik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Adobe integriert Firefly KI in seine AnwendungenAdobe integriert Firefly KI in seine AnwendungenHeute, 18:29Max Messenger führt neue Methode zur schnellen Kontowiederherstellung einMax Messenger führt neue Methode zur schnellen Kontowiederherstellung einHeute, 17:52Russland führt einheitliches universelles QR-Code-System ein: Zahlungen werden einfacherRussland führt einheitliches universelles QR-Code-System ein: Zahlungen werden einfacherHeute, 16:54Elon Musk dementiert Berichte über Massenentlassungen bei xAI und CursorElon Musk dementiert Berichte über Massenentlassungen bei xAI und CursorHeute, 16:29SpaceX baut riesiges 1,8-Milliarden-Dollar-Starship-Zentrum in FloridaSpaceX baut riesiges 1,8-Milliarden-Dollar-Starship-Zentrum in FloridaHeute, 15:53Ugreen bringt neues magnetisches Ladegerät für iPhone und Android-Geräte auf den MarktUgreen bringt neues magnetisches Ladegerät für iPhone und Android-Geräte auf den MarktHeute, 15:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht