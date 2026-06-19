Der beispiellose Anstieg der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (AI) und Hochleistungsrechnersystemen auf dem globalen Technologiemarkt hat begonnen, die Preise für notwendige Serverkomponenten direkt zu beeinflussen. Insbesondere führende Hersteller von Aluminium-Elektrolytkondensatoren, einem kritischen Bestandteil von Server- und Energiesystemen, haben Preiserhöhungen angekündigt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die japanischen Giganten dieser Branche — Nippon Chemi-Con und Nichicon — gaben bekannt, dass sie ihre Produktpreise erheblich anheben werden. Laut Ixbt.com hat Nichicon, der weltweit zweitgrößte Lieferant, seine Kunden bereits über Preissteigerungen für alle Produktarten informiert. Es wird erwartet, dass diese Situation eine neue Preiswelle in der gesamten Elektronikindustrie auslöst.

Hauptgründe für die Preissteigerungen

Experten merkten an, dass zunächst ein Anstieg von etwa 9–12 % erwartet wurde, doch neuesten Daten zufolge könnte die Steigerungsrate 10–15 % erreichen. Diese Änderungen beeinflussen nicht nur die Kosten der Fertigprodukte, sondern auch die Strategien konkurrierender Hersteller in Taiwan und anderen Regionen, die in den kommenden Monaten ebenfalls ihre Preise anpassen werden.

Mehrere externe Faktoren führen zu diesem steilen Preisanstieg. Erstens hat sich die Lage auf dem Rohstoffmarkt verschlechtert: Chemische Materialien sind im Vergleich zu früher um 30–40 % teurer geworden, und Metallrohstoffe stiegen im Durchschnitt um 10 %. Zudem sind die Produktionskosten für Aluminiumfolie erheblich gestiegen.

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die globale Inflation, zusammen mit steigenden Strompreisen, setzen die Hersteller zusätzlich unter Druck. Laut Vertretern von Nichicon ließen die begrenzten Produktionskapazitäten und die extrem hohe Nachfrage nach Servern keine andere Wahl als eine Preisanpassung.

Kettenreaktion in der Industrie

Der Preisanstieg bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren ist Teil einer Kettenreaktion in der Elektronikindustrie. Zuvor wurde ein ähnliches Wachstum auf dem Markt für Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCC) und Tantal-Kondensatoren beobachtet. Dies erhöht die Kosten für den Aufbau von Rechenzentren (DPC) und Cloud- Technologie -Infrastrukturen.

Diese Änderungen könnten sich auch indirekt auf den Markt in Usbekistan auswirken. Während die Digitalisierungsprozesse im Land voranschreiten und lokale Serverparks erweitert werden, ist es wahrscheinlich, dass die Verteuerung der Komponenten den Endpreis von Netzwerkgeräten beeinflusst. Taiwanesische Lieferanten planen den Übergang zu einer neuen Preispolitik ab Juni und Juli.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der AI-Technologien nicht nur den Softwaremarkt, sondern auch den Hardwaremarkt grundlegend verändert. Die Instabilität der Rohstoffpreise und die ungebrochene Nachfrage nach High-Tech-Geräten deuten darauf hin, dass die Preise für Komponenten in naher Zukunft weiter steigen könnten.